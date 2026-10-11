Antonelli ve "la luz al final del túnel" con el nuevo Mercedes tras su podio en Singapur

Andrea Kimi Antonelli ha acabado el fin de semana de Singapur con una sensación muy distinta a la que tenía al llegar. El piloto de Mercedes cerró el evento con una tercera posición que confirmó que el nuevo paquete aerodinámico del W17 sí funciona.

Después de que le costase adaptarse a las novedades introducidas por Mercedes en Sepang, el italiano explicó que el trabajo realizado durante el fin de semana permitió encontrar una ventana de funcionamiento mucho más competitiva.

"El calor no ha sido muy agradable. Correr detrás de otros coches daba bastante calor. Pero sí, creo que fue una muy buena forma de terminar el fin de semana".

Y añadió: "Ha sido un fin de semana muy progresivo en el que no empezamos con un buen ritmo y, sin duda, me costó mucho adaptarme al nuevo paquete, pero el equipo lo hizo muy bien a la hora de ajustarlo a un rango óptimo".

Uno de los grandes objetivos de Mercedes en las últimas carreras ha sido comprender el comportamiento de la nueva especificación aerodinámica. Mientras George Russell ha seguido utilizando el paquete anterior, Antonelli ha sido el encargado de desarrollar la última evolución en pista y, al parecer, con éxito.

"Ahora entendemos mucho mejor el paquete aerodinámico, cómo funciona y en qué se diferencia del anterior. Se trataba de encontrar el rango óptimo del coche. Pero, en general, siento que estamos viendo la luz al final del túnel".

"Vamos a seguir trabajando en este paquete porque, ya sabes, por mi parte, quiero ayudar al equipo tanto como sea posible para entender también qué camino tomar de cara al futuro monoplaza".

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Confianza renovada... pero Red Bull sigue por delante

Al ser preguntado por si el podio le había devuelto la confianza, Antonelli respondió: "Creo que sí, este paquete va a ser más rápido y va a suponer un buen paso adelante una vez que entendamos cómo aprovechar todo su potencial".

Aun así, reconoció que Mercedes todavía tiene trabajo por delante para alcanzar el nivel que está mostrando Red Bull en las últimas carreras.

"Probablemente se deba sobre todo a que nosotros no estamos sacando el máximo partido al nuevo paquete. Por supuesto, Red Bull ha dado un paso adelante increíble. Pero también es probable que Max se haya sentido más cómodo y por eso le ha sabido sacar más partido últimamente".

"Es una combinación de factores. Pero sin duda, ellos han dado un gran paso adelante. Y por nuestra parte, como ya he dicho, estamos intentando entender cómo sacar más potencial del coche, porque vemos las mejoras, vemos lo que podría aportar".

"Es solo que, de momento, el margen de funcionamiento es muy estrecho y muy sensible", concluyó el actual líder del mundial de Fórmula 1, que podría sellar el título en Austin.