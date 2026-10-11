Verstappen completa la matrícula de honor en Singapur; Antonelli, con el título a tiro

La carrera del GP de Singapur de F1 2026 no fue la más entretenida de la historia, y Max Verstappen se quedó cerca de lo que podría ser un 'Super Grand Chelem', ya que lideró la clasificación sprint, ganó la carrera sprint, hizo la pole y ganó este domingo liderando todas las carreras. Solo en la salida vio amenazado su triunfo, pero se defendió con fiereza de Charles Leclerc y se quedó a una vuelta rápida (fue del propio monegasco) de hacer el fin de semana perfecto.

Los Ferrari no pudieron hacer valer el 2 vs 1 y tampoco acertaron en la estrategia, que dejó a Lewis Hamilton lejos del podio (la decisión de no entrar por segunda vez fue suya), que completó Andrea Kimi Antonelli junto a Verstappen y Leclerc.

El líder del mundial le robó la tercera plaza a Lando Norris mientras éste intentaba quitársela a Hamilton, y pese a la bandera blanca y negra por superar tres veces los límites de pista, el de Mercedes logró mantener el tercer escalón y lo habría hecho incluso con penalización. De hecho, quedan seis carreras (150 puntos en juego) y podría coronarse ya en el Circuito de las Americas de Austin dentro de dos semanas.

Quedó sin premio McLaren, que después de la 'guerra civil' de la sprint del sábado, sus pilotos se lo tomaron con más calma entre sí, quedando cuarto Norris y sexto Oscar Piastri, con Hamilton entre ellos.

Quedó sin premio McLaren, que después de la 'guerra civil' de la sprint del sábado, sus pilotos se lo tomaron con más calma entre sí, quedando cuarto Norris y quinto Oscar Piastri, que pasó a Hamilton (salía tercero) en la última vuelta.

Lejos del top 6, pero en una óptima posición para Racing Bulls, séptimo, acabó Liam Lawson, con Nico Hulkenberg aferrándose al octavo puesto delante de un George Russell que salía 19º pero que no pudo ir más allá del noveno lugar. Cerró el top 10 Isack Hadjar, superando al final a un Pierre Gasly que fue combativo pero que se fue de vacío, undécimo.

Fue una carrera tortuosa para Fernando Alonso, que salía desde el pitlane y poco pudo hacer incluso con un motor renovado. De hecho, llegó a calificarlo de 'ridículo' mientras le adelantaba Isack Hadjar cuando él trataba de pasar a un Cadillac al inicio de la prueba. No llegó el Safety Car que esperaba alargando mucho su primer stint y terminó 16º.

Para Carlos Sainz fue un inicio frenético, ganando tres posiciones yendo al ataque y metiéndose en zona de puntos, pero luego, por batería, le pasaron a la vez los dos Haas F1. Luego, pasó una parte de la carrera defendiéndose de Hadjar, pero acabaría 14º.

Abandonaron por avería Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto y Lance Stroll.

Resultados de la carrera del GP de Singapur de F1 2026

Resumen de la carrera del GP de Singapur de F1 2026

Ferrari dividió estrategias para la salida y Hamilton partió con medios y Leclerc con blandos, como Verstappen. El holandés, desde la pole, arrancó peor que sus rivales, pero se hizo fuerte en la primera curva ante el monegasco para mantenerse primero. En el top 6, nada cambió, con los McLaren más moderados que en la sprint del sábado y Antonelli tras ellos.

Más atrás, Carlos Sainz ganó tres posiciones para meterse rápidamente en zona de puntos, y pronto se creó un tren de 'DRS' (o de Modo Adelantamiento, que este año sustituye al DRS). En la vuelta 6, sin embargo, Sainz, con problemas de batería, vio cómo le pasaban los dos Haas y caía al 12º puesto.

La carrera se neutralizó cuando el Audi de Gabriel Bortoleto falló en la vuelta 8, provocando un Virtual Safety Car que acabó solo un giro después, y nada cambió. Russell ya estaba tras Sainz, y le pasó en la vuelta 11, aunque no lograba acercarse a los Haas.

Por delante, Verstappen subió el ritmo a partir de la vuelta 14, tratando de crearse un hueco para entrar y salir delante de Lawson y detrás de los McLaren, sin tráfico. Se acercaba el momento clave, y en todas las radios de los equipos se debatía entre el Plan A, B, C o comoquiera que lo llamara cada uno.

Hamilton, que iba más lento que sus rivales incluso con el neumático medio, fue el primero en parar, al final de la vuelta 18, para montar blandos, que le estaban funcionando mejor a Verstappen (ya le había metido más de seis segundos) y a Leclerc. El de Ferrari salió a pista delante de Hulkenberg y tuvo que perseguir a Lawson, a quien pasó en la vuelta 21.

Antonelli paró al final de la vuelta 23 para poner medios y se reincorporó detrás de Hamilton, tal y como iba antes de los pitstops. Poco después, quien paró fue Leclerc, también para montar medios, y volvió justo delante de un Hamilton que llegaba rápido, y que se mantuvo pegado a él.

Red Bull y los McLaren no se alteraron y se quedaron fuera, y parecía que se les abría una oportunidad cuando una avería en el Alpine dejaba a Franco Colapinto en la escapatoria de la curva 7. Sin embargo, el argentino pudo retirar más su coche y no hizo falta ni siquiera un Virtual Safety Car.

En la vuelat 32 entró Max Verstappen y también lo hizo Lando Norris. Después de varias vueltas defendiéndose de Hadjar, Sainz también entró, y volvió detrás de Alonso, 15º. Delante, Verstappen no perdió la primera posición con la parada y de hecho salió con más de cinco segundos sobre Leclerc, tercero ya que Oscar Piastri tampoco había parado y era segundo. El australiano lo hizo en el siguiente giro y de nuevo se estabilizaron las seis primeras posiciones, con Russell séptimo sin haber entrado aún.

Cuando Hadjar paró, con un pitstop mejorable, Sainz se mantuvo delante de él, aunque no se pudo defender durante mucho tiempo. Mientras paraba Alonso, sin que saliera el Safety Car que esperaba, Kimi Antonelli cometió su tercera infracción de límites de pista, por lo que le mostraron bandera blanca y negra. También le mostraron esa bandera a un Lance Stroll que parecía quedarse detenido, luego reanudaba la marcha y finalmente se paraba, provocando la aparición del Virtual Safety Car.

Ferrari paró a Leclerc y los Mercedes hicieron doble parada, pero Hamilton no entró, y pronto comenzó a quejarse de sus neumáticos. Leclerc se acercó mucho a su compañero, al que dijeron que no perdiera mucho tiempo, que el otro Ferrari iba un segundo más rápido. El cambio de posición se produjo sin mucha demora, aunque ya tenían a Verstappen a casi 15 segundos por delante.

Russell se las tuvo con Gasly, que le hizo perder tiempo. Delante, Hamilton veía acercarse mucho a Norris, con diez vueltas por delante, y en la vuelta 54, el de McLaren ya le enseñó coche. Defendiéndose, Hamilton se salió de pista, y mientras se reincorporaba, Antonelli adelantaba a Norris. El italiano pasó a Hamilton en la vuelta 55, y mientras se anunciaba investigación al inglés, Norris finalmente le superaba.

Según se acercó el final, Hamilton vio acercarse a Piastri, que finalmente le pasó en la última vuelta.