Russell, preocupado por el resurgir de Red Bull: "Es impresionante; son el equipo a batir"

George Russell consiguió salvar dos puntos de un fin de semana que se le había puesto cuesta arriba, pero su mayor preocupación al abandonar Singapur no era precisamente su novena posición.

Mientras su compañero Andrea Kimi Antonelli tiene cada vez más cerca el título mundial de Fórmula 1 2026, el británico cree que Mercedes tiene un problema más importante que resolver: Red Bull ha dado un salto de rendimiento tan significativo que, después de tres grandes premios en circuitos muy diferentes, ya lo considera el equipo a batir.

El piloto de Mercedes afrontaba la carrera del domingo desde la 19ª posición de la parrilla, después de su accidente en la sprint y la posterior sanción de cinco puestos. Desde allí, Russell logró remontar hasta la zona de puntos, aunque la dificultad para adelantar en Marina Bay y una circunstancia poco favorable con el Virtual Safety Car le impidieron acercarse al séptimo puesto al que aspiraba su equipo.

"En el primer stint progresé bastante bien. En el segundo, Nico [Hulkenberg] hizo un buen trabajo defendiéndose y fue razonablemente complicado. Pero no hay mucho más que decir", resumió Russell ante los medios.

El británico tampoco pudo aprovechar completamente el Virtual Safety Car que apareció cuando Lance Stroll se quedó detenido, ya que la neutralización terminó justo cuando estaba realizando su parada en boxes. Unos segundos más habrían podido darle una ventaja importante, aunque Russell prefirió no darle demasiadas vueltas.

"Diez segundos más, cinco, diez o veinte segundos más, nos habrían ayudado con la parada, pero no voy a perder el sueño por eso", aseguró.

Russell señala a Red Bull como la nueva referencia de la F1

Más allá de su remontada, lo que realmente inquieta al británico es la evolución de Red Bull. Max Verstappen completó un fin de semana prácticamente perfecto en Singapur, con la pole y la victoria tanto en la sprint como en la carrera del domingo, encadenando además su segundo triunfo consecutivo.

Para Russell, el rendimiento del RB22 ya no puede explicarse simplemente por las características de un circuito favorable.

"Creo que lo principal para nosotros como equipo es intentar entender cómo vamos a encontrar más rendimiento, porque lo de Red Bull en las últimas tres semanas ha sido muy impresionante, en tres circuitos muy diferentes. Ahora mismo son el equipo a batir", reconoció.

Una advertencia que llega en un momento curioso para Mercedes. Antonelli terminó tercero en Marina Bay y amplió hasta los 102 puntos su ventaja sobre Russell, por lo que tendrá su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón del mundo en el próximo Gran Premio de Estados Unidos, en Austin.

Sin embargo, Russell insiste en que el equipo todavía no está extrayendo todo el potencial de su monoplaza, pese a que los datos parecen indicar que funciona según lo previsto.

"El objetivo ahora es entender cómo podemos sacar más partido a este paquete. Por lo que vemos con Kimi y por los datos, está funcionando como esperábamos, pero está claro que los tiempos por vuelta no han sido tan buenos. Así que tenemos que intentar entender cómo hacerlo funcionar", concluyó.