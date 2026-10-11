Hamilton asume la culpa por la mala estrategia en Singapur y pide perdón a Ferrari

Lewis Hamilton ha asumido la responsabilidad de su mala estrategia en el Gran Premio de Singapur 2026, después de que la decisión de no entrar en boxes durante una fase del coche de seguridad virtual le saliera muy cara.

Desde Dirección de Carrera se activó el coche de seguridad virtual en la vuelta 39 de 62, cuando Lance Stroll tuvo que apartarse a un lado de la pista debido a un presunto problema con el embrague de su Aston Martin.

En ese momento de la carrera, Hamilton ya había completado 21 vueltas con neumáticos blandos, mientras que Leclerc llevaba un tramo de 15 vueltas con neumáticos medios; sin embargo, solo el monegasco aprovechó al máximo el coche de seguridad virtual para realizar una segunda parada en boxes sin perder tiempo.

Los Ferrari, que rodaban en segunda y tercera posición, podrían haber parado sin ningún problema, dado que estaban separados por 4,4 segundos y atravesaban las curvas 10 y 11 cuando se activó el VSC.

De hecho, fue el propio Hamilton quien decidió quedarse en pista para una demasiado larga tanda de 44 vueltas con neumáticos blandos. En retrospectiva, fue un error, ya que cayó hasta la sexta posición, incluso por detrás de Oscar Piastri, que tuvo que realizar una parada en boxes tras el VSC debido a un pinchazo lento.

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Lewis Hamilton, Ferrari; Lando Norris, McLaren Foto: Joe Portlock / Getty Images

El siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 cruzó la bandera a cuadros con casi 46 segundos de desventaja respecto a su compañero de equipo Leclerc, por lo que su decisión táctica le costó unos 41,5 segundos.

"Lo siento, chicos", dijo Hamilton por radio tras la carrera. "Hoy os he fallado con esa estrategia. Ha sido decisión mía y nos he hecho perder valiosos puntos. Intentaré compensarlo en la próxima. PAor cierto, gran trabajo con la parada en boxes".

El ingeniero de carrera Carlo Santi respondió: "Entendido, gracias, Lewis".

El mal resultado de Hamilton significa que su ventaja sobre el cuarto clasificado, Max Verstappen, en el mundial de pilotos se ha reducido a ocho puntos, tras la primera victoria del holandés en un Gran Premio de Singapur.