Alonso señala los problemas del motor Honda: "La manejabilidad y el retraso del turbo"

Fernando Alonso salió de Singapur con muchas más preguntas que respuestas. Después de que Aston Martin lograra en Sepang su mejor resultado de la temporada y llegara a Marina Bay convencido de que el trazado podía ofrecer otra buena oportunidad, la realidad le regaló al asturiano uno de los fines de semana más frustrantes del año.

Tras la carrera, en la que Alonso solo pudo ser 16º, volvió a apuntar a uno o varios problemas relacionados con la unidad de potencia Honda que condicionó el rendimiento del AMR26 durante todo el fin de semana.

"Creo que hay algo en la unidad de potencia que no está rindiendo como debería este fin de semana. Tenemos que entender por qué, porque, obviamente, se avecinan un par de carreras difíciles... La próxima será México, con curvas muy lentas. Quizá Las Vegas y algunos otros circuitos urbanos".

Más allá de la falta de rendimiento, Alonso explicó que el principal quebradero de cabeza fue la manejabilidad del coche, afectada por un importante retraso en la respuesta del turbo, a pesar de haberlo cambiado tras la clasificación del sábado.

"Tenemos que resolver los problemas: la manejabilidad y el retraso del turbo. Hay un par de cosas que nos están costando mucho tiempo por vuelta y lo hemos descubierto por las malas este fin de semana".

Lo que más desconcierta a Aston Martin es que esos problemas no habían aparecido ni una semana antes en Sepang ni tampoco en Bakú, otro circuito urbano con curvas lentas.

"El fin de semana pasado en Sepang no tuvimos ningún problema. Incluso en Bakú, donde los dos primeros sectores eran muy sinuosos y muy lentos, no tuvimos ningún problema".

"Parece muy concreto respecto a este circuito y yo aún no tengo ninguna respuesta", dijo.

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El cambio de turbo no solucionó el problema de Honda

Antes de la carrera, Aston Martin sustituyó el turbo del coche de Alonso con la esperanza de mejorar la situación. Sin embargo, el bicampeón del mundo explicó que el cambio solo alivió parcialmente el problema.

"No lo sé. Seguía teniendo muchos problemas en la carrera. Creo que menos en lo que respecta al turbo, pero hubo muchos problemas con el despliegue".

"Sobre todo después del coche de seguridad virtual, no creo que el coche supiera en qué punto de la vuelta estaba, porque activaba el turbo en lugares en los que no lo necesitaba y no lo activaba en las rectas. Así que eso fue un poco frustrante".

Los problemas de potencia terminaron condicionando por completo la carrera de Alonso, que fue incapaz de aprovechar las pocas oportunidades de adelantamiento que tuvo.

"Todas las vueltas fueron difíciles. En la primera podría haber adelantado a Pérez. Al final no solo no adelanté a Checo, sino que también perdí la posición con Hadjar".

"Cuando estábamos detrás de Checo o detrás de cualquier otro coche, entonces perdíamos entre 200 y 300 metros en cada recta. Así que era una tarea imposible".

"Y luego, en el último VSC, perdí como dos segundos en la reanudación. Así que sí, en general fue un fin de semana complicado", concluyó el bicampeón español de F1.