Danilo Petrucci está haciendo su debut en el Dakar con KTM y Tech3, con quienes compitió en MotoGP la temporada pasada, antes de perder su puesto en la categoría reina para 2022.

Con poco tiempo de preparación y adaptación a su motocicleta de rally antes de la edición de 2022 de esta histórica carrera, Petrucci tuvo un fuerte comienzo en su primer Dakar en el día inaugural.

Luchando por las cinco primeras posiciones en la segunda etapa del lunes, el italiano se vio obligado a detenerse una vez completados los primeros 115 km debido a un problema con la bomba de combustible.

En ese momento, el doble ganador de una carrera en MotoGP descubrió que había perdido su teléfono móvil, así como su pasaporte y su cartera, por lo que le era imposible contactar con su equipo en el vivac para hablar sobre las reparaciones.

Como resultado, se vio obligado a ponerse en contacto con los organizadores utilizando el sistema en su motocicleta y recibió una penalización que lo excluyó de la contienda por la victoria, aunque se le permitió continuar como parte de las nuevas reglas para 2022.

Hablando en un director de Instagram, Petrucci reveló su difícil situación: "Ayer lo hice muy bien, sentí un poco el cansancio del primer día, pero me sentí bien en la moto. Alcancé a Svitko, que estaba delante de mí".

"Los atrapé rápidamente. Después de 115 kilómetros tuve que cambiar del tanque de combustible trasero al delantero y luego la moto se apagó sola. Desafortunadamente, hubo [un problema] que no pude solucionar. Era bastante fácil, pero no tenía lo que hacía falta".

"Quería llamar a mis mecánicos que estaban en el vivac, pero también me di cuenta que mi teléfono ya no estaba en mi bolsillo trasero. Mi pasaporte, carnet de conducir y dinero en efectivo también desaparecieron. No tenía ninguna forma de contactar con mi equipo", añadió.

Petrucci admite que fue "molesto" descubrir que estaba en la lucha por los cinco primeros cuando regresó al vivac, pero señala que "estoy aquí para aprender y divertirme, luego vendrán los resultados".

El italiano también señaló que tiene que estar atento a la fractura de tobillo que sufrió durante su entrenamiento previo al Dakar, diciendo: "Tengo que tener cuidado con mi tobillo, está roto y no quiero que se ponga mucho peor de lo que está ahora", concluyó.