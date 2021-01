Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) lo ha vuelto a hacer. Cuando todos piensan que ya no puede seguir sorprendiendo, cuando creen que ha alcanzado su tope, la catalana vuelve a resurgir cual ave fénix y a rendir como nadie esperaba.

La piloto de GasGas llegó al Dakar 2021 en las peores condiciones de su trayectoria deportiva en el rally más duro del mundo. Tras un 2020 complicado para todos, sin apenas carreras en las que competir, contrajo la enfermedad de Lyme y sus prioridades cambiaron.

Sanz sufrió para recuperarse y llegó a las últimas semanas previas al Dakar aún renqueante y bajo el efecto de los antibióticos. Pero la reina del desierto pisa la arena y la energía fluye a través de ella. Da gas, frena, derrapa y controla la moto olvidándose de los meses pasados en el sofá de casa.

Aunque por razones obvias no ha podido imprimir el ritmo que acostumbra, la catalana ha logrado lo imposible: mejorar el resultado de hace 12 meses.

Su 17º puesto final, su quinto mejor resultado en la general desde que debutó en 2011, es una regalo trabajado con sangre, sudor y lágrimas en los últimos 12 días. Además, completa el pleno al 11 de participaciones viendo la meta.

“La verdad es que muy contenta por todo, porque son muchas cosas. Por el 11 de 11, que es algo muy complicado, porque al final el resultado ni tan mal... Luego, obviamente no he podido ir al ritmo que me hubiese gustado, ni a mi ritmo normal, pero estoy muy contenta de haber terminado. Hace unos días no sabía si podría hacer las tres etapas que quedaban… así que súper contenta", aseguró a Motorsport.com desde Yeda.

"Con lo que ha estado pasando en todo el mundo en los últimos meses, acabar este Dakar es un poco más especial. Mi planteamiento de rodar de manera segura y con un ritmo controlado me funcionó para llegar a meta. El equipo me apoyó en todo momento y quiero darles las gracias".

Laia Sanz ya dejó claro antes de arrancar la 43ª edición del Dakar, la segunda en Arabia Saudí, que esperaba una carrera menos rápida que hace 12 meses, pero cree que no ha sido del todo así.

"El rally para mi gusto ha vuelto a ser muy, muy rápido. Sí que ha habido más navegación que el año pasado, que eso me ha gustado, pero la verdad es que tampoco lo he vivido de la mejor manera, porque al no poder llevar mi ritmo… sobre todo la segunda semana, porque la primera era más abierto. En esta segunda me he encontrado mucho tiempo detrás del polvo, lo que me hacía ir más lenta y no se disfruta mucho yendo así".

Por su parte, Jordi Viladoms, team manager de KTM (grupo dentro del cual está GasGas), añadió: "Es simplemente increíble que Laia haya acabado otro Dakar. Después de la enfermedad que tuvo el año pasado, no sabíamos qué esperar y el plan era tomárselo día a día. Completar el rally, hacerlo por 11ª vez consecutiva, es un hito a destacar. Este año fue un Dakar especialmente duro, uno de los más duros desde hace tiempo, pero luchó con todo cada día. Estoy muy orgulloso de lo que ha logrado".

