Resumen de los españoles en el Dakar 2024: historia del deporte

El Rally Dakar 2024 es historia, y todos los pilotos vuelven a sus casas para disfrutar de unos merecidos días de descanso tras la frenética lucha en la carrera más dura del mundo. A lo largo de las dos semanas de competición, los españoles consiguieron sumar gestas históricas, como las victorias de Carlos Sainz o Cristina Gutiérrez, además del podio de Oriol Vidal.

En Motorsport.com hicimos un breve resumen con cómo le fue a cada uno en la cita en Arabia Saudí.

Carlos Sainz - 1º en la categoría Ultimate

El nombre que acaparó todas las portadas deportivas tras su cuarto triunfo consecutivo fue el de Carlos Sainz, quien logró superar a un Sébastien Loeb que tuvo que dejar de luchar por un problema mecánico. Sin embargo, la entereza y la superación fueron las características diferenciadoras del español, que le hicieron cruzar la línea de meta en la primera posición en Yanbu, donde celebró con todo el equipo Audi la gesta que cosecharon a última hora.

"Significa mucho para mí, y también hacer historia con este tipo de coche me alegra mucho por Audi, en la última bala que teníamos lo conseguimos, y estoy encantado, hay que agradecerles la confianza, esto ya está", afirmó el madrileño. "Ha sido tremendamente duro, el resultado así lo dice, y el coche lo hace especial".

Lucas Cruz - 1º en la categoría Ultimate

Sin la ayuda de su copiloto, Carlos Sainz no habría podido firmar ese histórico triunfo, y Lucas Cruz logró consagrarse también como un cuatro veces ganador del Rally Dakar en 2024. El barcelonés guió con mucha claridad a su compañero para que este cruzase la meta con más de una hora de ventaja con respecto a Guillaume de Mevius, superando también las adversidades que planteó el director de carrera, David Castera, con la navegación.

"El trabajo está hecho, creo que no es nada fácil poner en marcha todas las partes de este coche, y hacerlo ganador creo que es una recompensa a todos estos años de trabajo duro", dijo el catalán cuando se hizo con el trofeo Touareg. "Creo que de todo el trabajo que hay detrás, que parece que es fácil y sencillo, pero no lo ha sido, ni la victoria ni traerlo hasta aquí. [Hemos ganado con] cuatro marcas diferentes, y creo que eso ha sido un hito a tener en cuenta".

Cristina Gutiérrez - 1ª en la categoría Challenger

La historia de superación de Cristina Gutiérrez es increíble, y la burgalesa se proclamó vencedora del Rally Dakar por primera vez en su trayectoria, convirtiéndose así en la segunda mujer en hacerlo posible. Con un final de infarto en el que no se sabía que era la nueva dueña del trofeo Touareg en la categoría Challenger, la español cumplió el sueño de toda una vida y subió al Olimpo del automovilismo para consagrarse.

"La verdad es que no sé muy bien cómo escribir los sentimientos porque como ha sido muy inesperado en el sentido de que, cuando he llegado, no sabía nada, y cuando ya he llegado a la zona vuestra de prensa estaba todo el mundo alterado", explicó la de Taurus. "No sé qué, pero ya había empezado como a sentir palpitaciones, vamos a llamarlo así. Ahora la verdad es que estoy muy feliz, he cumplido un sueño desde que era un bebé".

Oriol Vidal - 3º en la categoría Challenger

La ganadora no fue la única con bandera española en el podio, puesto que Oriol Vidal también se subió al cajón que otorga un hueco entre los tres mejores, puesto que dirigió a un Rokas Baciuska que finalizó tercero en el Can-Am. De esa forma, la dupla se despoja ligeramente del chasco que se llevaron al perder la victoria en la última especial de la pasada edición, y lo celebraron con una sonrisa y a la espera de novedades muy interesantes.

"Saliendo sin presión, y eso que teníamos a 'Chaleco' [López] a unos tres minutos, un poco la situación del año pasado con Eryk [Goczal] y Oriol [Mena], pero estábamos tranquilos porque estábamos detrás, todo lo que viniera, era de regalo, un extra", explicó el español. "Estoy muy contento, había zonas peligrosas en la última etapa, pero es un podio que sabe a victoria. El primero es el primero, pero este año nos lo tomamos un poco sabiendo que no íbamos a ganar por velocidad, por lo que ser el primer Can-Am era nuestro objetivo, y lo hemos logrado".

Armand Monleón - 9º en la categoría Ultimate

Aunque tenían muy cerca la posibilidad de alcanzar el podio en la máxima categoría, unos problemas inesperados para el Toyota de Lucas Moraes y Armand Monleón provocaron que se tuvieran que conformar con la novena posición. Después de incluso ganar una especial, es algo que sabe a muy poco, a algo "agridulce", como aseguró el español, y todo se debió a un amortiguador.

"Sinceramente, termino mi noveno Dakar con un sabor agridulce. Ganamos dos etapas en el W2RC y rodamos en posiciones de podio, pero en la penúltima especial, los problemas en el amortiguador nos apartaron de los tres mejores de la general", afirmó el catalán. "De todos modos estamos muy contentos con la adaptación al nuevo equipo y coche, porque hemos comprobado que tenemos ritmo y navegación para estar delante".

Laia Sanz - 15ª en la categoría Ultimate

Como una auténtica reina del desierto acabó Laia Sanz en su 14ª participación en el Rally Dakar, con lo que son todas las ediciones en esta mítica prueba las que la española ha finalizado. Nunca dejó de estar en la línea de meta, y en 2024 lo hizo de una manera especial, con un podio en la modalidad de coches de dos ruedas motrices y con la 15ª posición de la clasificación general.

"Ha sido un Dakar muy positivo, estoy muy contenta, pero no tanto por el resultado, que es muy bueno y que, por supuesto, hubiese firmado", dijo. "Sin embargo, sobre todo por la sensación de saber que, aunque obviamente nos falta aprendizaje y tiempo en el coche, podemos estar más delante todavía, por supuesto".

El Rally Dakar 2024 de Laia Sanz: Dakar Laia Sanz alcanza la perfección con un 14 de 14 en el Dakar 2024

Gerard Farrés - 8º en la categoría SSV

Estar liderando el Rally Dakar y que todo se vaya en una milésima de segundo es algo muy duro, y es por lo que pasó un Gerard Farrés que se tuvo que conformar con la octava plaza en la categoría de los SSV. Un vuelco con su vehículo le privó de toda opción de victoria, aunque consiguió llegar al final de este duro camino junto con Diego Ortega.

"Un Dakar inolvidable, una lección de vida que nos servirá para el futuro. Tengo que agradecer a todos vuestro apoyo, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo", dijo el catalán después de firmar otra edición más en el desierto de Arabia Saudí, en busca de lo que tantas veces se le ha escapado al simpático piloto.

Españoles destacados en el Rally Dakar 2024

Algunos de los españoles con un nombre más reconocido en la carrera no tuvieron la suerte de terminar, como pasó con Nani Roma, que se tuvo que retirar debido a problemas mecánicos en su Ford, poniendo fin así a su regreso en el Rally Dakar, pero se unió en el 'Dakar Experience' para volver a tener esa sensación de ser piloto.

En un caso totalmente contrario estuvo Oriol Mena, que cuando iba líder de la clasificación general de los Challenger, fue sancionado por los comisarios con la expulsión directa por usar unas piezas que no entraban dentro de la legalidad, aunque más que su culpa, fue la del equipo por no haber respondido a las verificaciones técnicas como debían.

Y otro que no pudo ver la meta en el Rally Dakar fue Pau Navarro, aunque en su caso se trató de un accidente que le causó una lesión al principio de la carrera. Después de intentarlo, se dio cuenta de que sería imposible regresar, con lo que volvió a casa para operarse y así tratar de volver lo antes posible al volante.

