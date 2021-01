Lorenzo Santolino, el mejor español del Dakar 2021 en motos

Lorenzo Santolino (Salamanca, 1987) soñaba hace unas semanas con que a la tercera fuera la vencida, con que el duro 2020 que sufrió por la pérdida de su madre le sirviera de aprendizaje para gestionar el Dakar 2021 mejor que nunca. Y así fue.

El salmantino completó una 43ª edición del rally más duro del mundo, la tercera para él tras los abandono de 2020 y 2019, para enmarcar. Con cabeza fría, rodando al ritmo de los mejores cuando tocaba, conservando cuando no se sentía del todo cómodo y, sobre todo, pensando a largo plazo.

Su esfuerzo y rendimiento le valieron concluir como el mejor español en la general, el sexto de entre todos los gallos que este año eran candidatos a luchar por la victoria en Arabia Saudí.

“Contento de haber llegado a la línea de meta, que la verdad es que ha sido un Dakar largo, complicado, pero estoy muy contento de cómo ha ido todo. Para mí habría sido complicado hacerlo mejor", comentó nada más cruzar la meta de la última etapa (Yanbu-Yeda, 202 km cronometrados).

"Ha ido todo bastante bien, pequeños errores de navegación, pero nada muy grave. El equipo ha hecho un gran trabajo y hemos llegado al final sin averías. A nivel de pilotaje me he encontrado bien y no he tenido sustos grandes ni caídas y eso era muy importante".

Por supuesto, el español de Sherco ha querido acordarse de los suyos en un momento tan especial, sobre todo de su madre, que allá donde esté le ha dado fuerzas en los momentos más complicados.

"Gracias a todos los patrocinadores que han confiado en mí y al equipo que ha trabajado para que la moto estuviera en plenas facultades y rindiera hasta el final. Y a toda la familia, que ha estado conmigo en los meses más complicados durante toda la preparación para este Dakar. Y por supuesto, a mi madre, que aunque no esté presente fisicamente, lo está de otras maneras día a día, y es la que hace avanzar el carro y que todo siga adelante y en los momentos complicados haya esa fuerza a extra para seguir avanzando y todo salga bien".

Santolino considera que la clave de su gran actuación ha estado en saber navegar solo, gestionando el ritmo y no queriendo apretar más de la cuenta.

"Sobre todo la segunda semana, en la que he hecho muchos kilómetros solo, era complicado gestionar el ritmo, porque no sabes si vas rápido o no. Pero he logrado rodar en tiempos bastante buenos que han hecho que pueda conseguir este sexto puesto final que pocos imaginaban antes de llegar a este Dakar 2021. Ha sido un Dakar memorable del que estoy muy contento y espero que vengan más así y mejores", concluyó.

