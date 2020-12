Laia Sanz, en busca de su mayor reto en el Dakar tras su peor año

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, Barcelona, 1985) no quiere decirlo en voz muy alta, "porque hay gente que lo está pasando muy mal con la COVID-19", pero 2020 ha sido su peor año a nivel físico y deportivo. La piloto catalana de GASGAS llegó con varias lesiones del Dakar 2020, donde logró completar el pleno al 10 en 18ª posición, pero a esto se le sumó una extraña enfermedad desde el mes de junio, que no lograron diagnosticarle hasta septiembre.

Así, desde entonces solo ha podido sumar ocho días de entrenamiento sobre la GasGas RC 450F, los cinco últimos en Dubái a mediados de diciembre junto al resto del grupo KTM (los pilotos de KTM y los de Husqvarna). Aunque participó en el Rally de Andalucía (principios de octubre), tuvo que abandonar en la primera etapa tras caerse y lesionarse el codo.

"Estoy con ganas, un poquito mejor, pero no como me gustaría. Tampoco me quiero quejar porque con el COVID hay gente que lo está pasando muy mal, pero sí que ha sido seguramente el peor año para mí. Volví con las dos manos tocadas del Dakar. Había dos ligamentos rotos de la mano derecha, del dedo gordo. Y con el rollo del confinamiento, que me hice daño en la otra mano, no se curó como se debía y empecé con muchas molestias después. Cuando me enteré, me tenían que haber operado y ya era muy tarde. Se alargó unos cinco meses. Cuando empecé a ir en moto, me encontraba muy cansada, con dolores de cabeza y luego síntomas más raros...", recuerda la catalana los primeros meses de 2020 para Motorsport.com.

"El problema es que tardaron mucho en diagnosticármela, porque la enfermedad de Lyme [provocada por la picadura de una garrapata infectada con una bacteria] en las analíticas de sangre tampoco se muestra clara. Seguramente perdí dos o tres meses en encontrar lo que tenía y me habrían venido muy bien para encontrarme ahora mucho mejor. Es una infección que va avanzando y que empeora según la dejas".

Sanz deja claro que no llega al 100% a la 43ª edición del Dakar, la segunda en Arabia Saudí, y considera que con acabar el rally ya podría darse por satisfecha.

"No estoy al 100%, es complicada de eliminar, son meses de antibióticos, da síntomas muy diferentes... He tocado muy poca moto y físicamente me canso más de lo normal. A ver cómo mi cuerpo aguanta ahora el cansancio en carrera", reconoce.

"Creo que con lo que más contenta estaría sería con encontrarme bien, porque eso significaría que he podido ir mas o menos a un ritmo bueno y que todo ha ido bien. Estoy segura de que si me encuentro bien, será buena señal. Independientemente del resultado espero que ojalá el día que acabe esté entera y más o menos bien, eso significará que habrá habido un resultado más o menos bueno".

La piloto española no tiene claro que las nuevas medidas que ASO ha introducido en las motos para tratar de bajar las velocidades y el riesgo, después de las muertes de Paulo Gonçalves y Edwin Straver, surtan todo el efecto deseado.

"No creo que vaya a bajar el ritmo. Creo que se va a ir a fondo. El tema de la limitación de neumáticos traseros será interesante, pero se va a correr como siempre. Quizás el limitar el cambio de pistones pueda afectar un poco más, porque hay motos que sufren algo más, y puede hacer que pasen cosas este año. No se bajará el ritmo, pero sí que pasarán más cosas", vaticina.

"Los favoritos son los mismos de siempre. KTM, Husqvarna... todos menos Luciano ya han ganado el Dakar o Mundiales de Cross-Country. En Honda hay un par o tres para ganar y en Yamaha, también. En otras marcas hay pilotos buenos que quizás por moto no opten a ganar, pero hay un nivelazo bestial".

Y sobre el recorrido, de 7646 kilómetros (4767 cronometrados), que llevará a los pilotos en una vuelta a Arabia Saudí de Yeda a Yeda en dirección sur-este-norte, Sanz espera que la navegación cobre protagonismo respecto a la edición de 2020.

"La primera semana fue muy rápida, no es que fuese lenta y súper técnica. Con lo que estábamos acostumbrados de Sudamérica, ya fue súper rápida, pero es que la segunda era muy peligrosa, no tenía más aliciente que la velocidad. Castera [director del Dakar] tiene mucha experiencia en esto y creo que este año habrá más navegación, que el año pasado no tuvimos nada", espera.

"Era el primer año en un sitio nuevo y supongo que ASO fue con el miedo de pasarte de dificultad o quedarte corto. Por lo que me han dicho, en Sudamérica el primer año fue súper duro y quizás esta vez pecaran de precavidos y les quedó un Dakar 2020 demasiado rápido".

