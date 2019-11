Dumas y el reto de correr el Dakar con tu propio buggy

Romain Dumas es de esos pilotos que todos querrían ser en algún momento de sus vidas. Tan pronto está compitiendo en Pikes Peak con el eléctrico de Volkswagen, como en las 24 horas de Le Mans o pone rumbo al Dakar con un proyecto propio y un vehículo desarrollado en tiempo récord.

Esta última es la aventura actual del francés, tres veces ganador en Le Mans y campeón del mundo de resistencia en 2016 con Porsche. Su propio equipo de rallies, RD Limited, ha logrado crear en los últimos meses un prototipo dos ruedas motrices en su sede de Pôle Mécanique d'Alès con chasis tubular, carrocería de composite de acorde a la normativa FIA y un peso de 1.700 kg.

El DXX está propulsado por un motor Ford Coyote V8 de cinco litros preparado por Pipo Moteurs, con un sistema eléctrico de Cosworth. El buggy tiene una anchura de 2,2 metros, un largo de 4,4, una altura de 1,75 y una distancia entre ejes de 3,009. El parecido a los antiguos Peugeot DKR es razonable.

El equipo contará con dos unidades y una asistencia rápida (#385) con un Land-Rover pilotado por Yves Tartarin y Patrick Lepers. En el #329, Dumas se pondrá a los mandos, acompañado del copiloto Alexandre Wincoq. Además, el equipo ha llegado a un acuerdo de última hora con Rebellion para alinear una segunda unidad (#351) con sus colores con Alexandre Pesci, presidente de Rebellion Corporation, al volante y Stephan Kuhni a su derecha.

"Después de meses de intenso trabajo y semanas complicadas para todo el equipo, estamos listos para participar en el Dakar 2020. Competir en un evento así, con tu propio buggy, es, sin duda, un momento especial para mí y para el equipo. Es un paso importante", comenta Dumas, que competirá en su cuarto Dakar.

"Tratamos de aplicar nuestra variada experiencia, desde el piloto, pasando por los ingenieros, mecánicos... Los test fueron realmente bien, pero nada puede simular al propio rally. Es un gran reto, uno de esos realmente duros. Somos conscientes de ello. Estamos acostumbrados a estar en la base de una montaña que hay que escalar, como en Pikes Peak, y esta es otra de esas".

"Es complicado establecer un objetivo. Siempre quiero hacerlo mejor y luchar en lo más alto. Tengo mi pequeña experiencia y puedo contar con la de Wincoq. Pero es la primera competición del RD Limited DXX, así que no sabemos qué pasará. El primer objetivo será estar en meta y luego, terminar en la mejor posición posible. No es original, pero es la verdad. No podemos desaprovechar oportunidades cuando se presentan delante de nuestros ojos".

El equipo ha desarrollado el coche con test en la región de Alès (Francia) y en el desierto de Marruecos en las últimas semanas.

Dumas ha disputado tres dakares hasta la fecha: el de 2015, con un buggy MD de MD Rallye Sport, donde abandonó; el de 2016 con el Peugeot 2008 DKR para acabar 20º y el de 2017 con un Peugeot 3008 DKR, donde logró un gran 8º en la general.