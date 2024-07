La Ford SuperVan y Dumas se llevan la victoria en el Festival de Goodwood

Romain Dumas disfrutó del famoso recorrido de Goodwood para marcar un crono de 43.987 segundos al volante de la Ford SuperVan 4.2, que puede generar hasta 1.400 CV de potencia gracias a sus cuatro motores eléctricos.

Ese tiempo logró batir el crono del expiloto de Fórmula 1, Scott Speed, quien había registrado un 46.075s con un Subaru WRX - Project Midnight modificado de 670 CV, que había sido creado específicamente para este evento.

La victoria de Dumas en este peculiar fin de semana se une a sus otros triunfos anteriores en el Goodwood Shoot Out en 2018 y 2019 conduciendo el Volkswagen I. D.R. eléctrico.

"No sé si fue increíble, pero a dos curvas del final, estaba bastante cerca del muro, así que estaba empujando bastante fuerte, tengo que decir. Fue muy divertido como siempre y Goodwood es simplemente increíble", dijo Dumas.

"Es bastante impresionante ir a esta velocidad en un trazado tan pequeño, pero de nuevo, fue muy divertido. Estoy muy contento de que lo hayamos ganado".

"No sabía qué tan rápido había ido Scott en su vuelta hacia la cima, pero sabía que todos estaban muy motivados y teníamos una buena competencia Todos queremos ganar, claro", añadió.

