Brabec: "Quiero revancha"

Al Dawasir (Arabia Saudí).- El cowboy de Honda quiere volver a tener la oportunidad de ser quien le dé a la marca japonesa su primera victoria en el Dakar desde 1989, quien ponga fin al dominio inexpugnable fe KTM, que se prolonga desde 2001.

Hace un año, camino de Pisco, en la antepenúltima etapa del Dakar 100% peruano, Brabec sufrió una rotura de motor cuando lideraba el rally. Esto puso en bandeja al grupo KTM la victoria final, con Quintanilla y Price jugándose el tipo en unos últimos kilómetros de locura.

Tras las primera mitad del Dakar 2020, Brabec cuenta con un liderato de más de 20 minutos y ante la pregunta de Motorsport.com acerca de si le viene a la cabeza el suceso de hace 12 meses responde contundentemente.

“Quiero venganza, por lo que estoy aquí partiéndome las pelotas. Lo estoy haciendo bien, así que espero que podamos mantener la concentración los próximos días”, comentó.

“El equipo está trabajando realmente bien. Creo que tenemos una moto sólida, un equipo sólido y todo el mundo está arrimando el hombro. Estoy súper motivado por ello. Soy positivo y creo que podemos mantener el nivel esta semana”.

Brabec niega que sienta presión por liderar el Dakar y abrir opciones a la esperanza de Honda de acabar con el reinado austriaco en el rally.

“No siento presión en esta posición en absoluto. Queda mucho por delante, por lo que hay que mantener la calma y no creérselo demasiado, pero tampoco bajar la guardia. Vamos a dar el máximo”.

“El rally no ha terminado. Pero sienta genial tener un liderato cómodo en la general. No he tenido ninguna estrategia hasta ahora. Solo voy día a día”.

En contra de lo que otros, como su compañero Joan Barreda, desean, el estadounidense quiere más terreno rocoso y no solo arena.

“Ojalá haya más rocas del desierto y eso, ríos y demás, porque las dunas están bien, pero me siento más cómodo entre rocas y ríos secos”.

El cowboy del Dakar quiere imponer su ley. Tiene seis días por delante y más de 4.144 kilómetros para hacerlo.

Una semana entre los paisajes saudíes

