Los participantes dan el OK a la nueva filosofía del Dakar

Riad (Arabia Saudí).- El trabajo que David Castera y todo su nuevo equipo han realizado en los últimos 10 meses parece estar recibiendo sus frutos. A diferencia de en la última edición del Dakar sudamericano, donde pilotos y copilotos se quejaron del libro de ruta y de la navegación algo más "artificial" de lo esperado, el debut de Oriente Medio en el rally parece estar sentándole bien.

Después de la primera mitad de carrera, en la que todos los días han ocurrido cosas y la clasificación ha ido dando giros, pilotos y copilotos se muestran satisfechos del roadbook del Dakar 2020. La presencia de Jean-Paul Cottret –siete veces ganador del Dakar en coches con Stephane Peterhansel– abriendo pista con varios días de antelación y haciendo correcciones en el recorrido ha convencido a todos, aunque en ocasiones algunos detalles se hayan colado.

Peterhansel, 13 veces ganador del Dakar, se muestra entusiasmado con la decisión de ASO ante la pregunta de Motorsport.com: "Está siendo una navegación complicada, pero no artificial. Es complicada porque el terreno lo es, así que eso es positivo. Es justo que den el roadbook por la mañana. Para mí es perfecto que sea así, porque cuando lo tenemos por la noche, seguimos teniendo un mapman en el equipo, lo revisa en Google Earth, tú haces lo mismo, pierdes mucho tiempo… para mí es mejor descubrir cada mañana cómo es la etapa".

Por su parte, Nasser Al Attiyah, que estuvo bajo el foco de sus rivales en los últimos años en Sudamérica, comparte la opinión de su rival francés: "Es interesante recibir el roadbook en la salida. No es fácil, pero es un buen movimiento y espero que el año que viene lo den todos los días por la mañana. Confiamos en la gente que está haciendo el roadbook, está muy bien hecho".

Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz y dos veces ganador del Dakar, deja claro que la complejidad de su tarea ahora es mayor, sobre todo cuando toca abrir pista.

"Aquí es más complicado abrir pista que el año pasado, porque han rebuscado mucho en el tema de la navegación, el tema de pistas poco visibles, de basarte mucho en los rumbos... Había muchas pistas paralelas que te podían derivar al paso del rumbo, así que es complicado", comentó el catalán estos días.

"Lo peor es que son pistas con mucha piedra y a la hora que da el sol, no se define mucho, has de ir muy despacio y encontrar el paso. Personalmente me gusta porque tienes más tiempo para descansar y descartas las suspicacias de los últimos años. Nos han obligado a cambiar un poco la manera de pensar y procesar la información que teníamos antes".

Alex Haro, el nuevo copiloto de Giniel de Villiers en Toyota y segundo en el Dakar 2019 con Nani Roma, considera que le han puesto "mucha dedicación" y "pasión" al libro de ruta de esta primera edición en Arabia Saudí.

“El país es una pasada y nos están metiendo por unos sitios encantadores, lo estoy disfrutando mucho y el roadbook la verdad es que se nota que le han puesto mucha dedicación, mucha pasión y hay una profesionalidad detrás de todo ello. Me gusta y espero que continúen así hasta el final", comentó a Motorsport.com.

“Sí, la complejidad es más elevada. Sobre todo estos primeros días hemos ido entre cañones, saliendo de pistas de ríos que no se ven, es bastante difícil, pero está bien hecho y se puede seguir. Pero el problema es que si hay un pequeño fallo en este tipo de roadbook con este tipo de geografía, sería muy complicado. Han hecho un buen trabajo".

Carlos Sainz y su jefe en MINI X-Raid, Sven Quandt, también han reconocido el gran trabajo de ASO, que ha organizado este Dakar "de manera brillante".

"Hay que destacar que han organizado todo en menos de 12 meses. Está siendo un Dakar brillantemente organizado, no tenemos ninguna queja con la organización, no como en el pasado, que hubo varias. Está siendo excepcional y es uno de los mejores Dakares que he visto y he estado aquí desde hace 30 años", comentó el directivo alemán.

"Estamos teniendo este roadbook por la mañana y creo que está haciendo todo mucho más justo. Desde que llevo haciendo el Dakar es, de lejos, el mejor roadbook que hemos tenido. A veces nos perdemos, pero es nuestro error seguramente, no del libro de ruta. Hasta ahora el nivel que tiene es de lejos el mejor desde que corro aquí", añadió Sainz, ganador del rally en 2010 y 2018.

En el caso de las motos, la mayoría también coincide con sus compañeros de coches, pero Kevin Benavides (Honda) explica uno de los inconvenientes que se están encontrando al rodar al elevadísimo ritmo al que lo han hecho la primera semana.

"Hemos tenido ya cuatro etapas en las que nos lo han dado por la mañana y lo bueno es que tenemos más tiempo para descansar por la tarde. Lo malo es que las notas vienen mucho más rápido a la hora de leerlo, de navegar sobre la moto. Lo que cambia es que no lo puedes revisar y todo pasa a más velocidad".

