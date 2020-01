El lado más humano de Alonso en el Dakar

Al Dawasir (Arabia Saudí).- Gorra de su propia marca, edición especial, calada hasta algo más arriba de las orejas. Modelos nuevos de sus gafas de sol que va cambiando cada día. Camisa blanca impecable con los logotipos del equipo Toyota Gazoo Racing. Barba cuidada a pesar de las inclemencias del desierto y mirada directa a quien hace las preguntas.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 no se ha escondido ante los medios que cubren el Dakar en su primera semana de experiencia, aunque siempre comparece en grupo. Una cinta colocada por el equipo intenta marcar algo de distancia, pero el corrillo se amontona a escasos centímetros del asturiano.

El lado humano de Alonso en este Dakar va más allá de ello, sin embargo. Acostumbrado a otros ambientes, con más asfalto, más comodidades, su experiencia dakariana comenzó en el Rally de Marruecos a principios de octubre. Allí pudo ver en escala más reducida lo que le iba a esperar tres meses después. Y comenzó a adaptarse.

Cuando se le pregunta si le está gustando la experiencia en mitad del desierto saudí, responde con claridad: "Me gusta. El Dakar tiene este espíritu de supervivencia, de amistad entre todos, porque un día necesitas ayuda tú y otro, al revés. No sé si lo repetiré en el futuro o no, quizás sí porque tengo tiempo por delante. Personalmente, no pensé que iba a ser tan competitivo viendo mis primeros pasos en los test, que no sabía bien cómo ir, ni cómo atacar una duna. Pensé que me harían falta 5-6 años para ir como Giniel o Nasser. Así que estoy muy sorprendido y muy contento con ello".

El español, que en Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar en moto, tiene a su ángel de la guardia, a su controlador de ritmo y velocidad, al consejero que le marca el camino, reconoce que quizás disfrutaría más de la intensidad de la aventura si no fuera tan rápido.

"Hay tantas horas en el coche que hay momentos que te pide más ritmo, otras veces que igual vamos por encima de las posibilidades y pone un poco de cautela. Tengo esa suerte de tenerlo al lado en el coche y que me vaya indicando cuándo es el momento. Le voy siguiendo al dedillo porque es mi gran ayuda dentro del coche", reconoce.

"Esto es un desafío grande para cualquier piloto. Igual lo disfrutarías un poco más si fueses menos competitivo, si fueses más despacio y pudieras saborear la competición, los paisajes y las dunas. Se va tan rápido y tienes tanta presión de no aflojar ni un minuto, que ese estrés te hace disfrutar un pelín menos de la aventura. Pero es una prueba fantástica, el ambiente, las caravanas, la gente que te encuentras… Es un ambiente muy bueno y es una semana fantástica la que vives".

Alonso reconoce que ha agradecido el volver a pisar un hotel en la jornada de descanso, el respirar profundo y ducharse con agua caliente sin prisas. El asturiano está durmiendo en una equipada caravana aparcada al costado de la asistencia del equipo Toyota Gazoo Racing, a escasos metros de donde descansa su montura.

Y la parte más humana del campeón del mundo del WEC 2018/19, la que dejaba en el box en la Fórmula 1 y en Le Mans, con la que ha reencontrado al pisar un vivac del Dakar, y la que le acompañará ligeramente modificada tras esta experiencia en el desierto saudí, brilla cuando habla de lo que le rodea, de las historias de superación de muchos, de las penurias de otros que vienen al Dakar sin asistencia, solos.

"Eso sí que tienen más mérito aún. Van solos, además que tienen que hacer su asistencia cada noche. He conocido a un par de ellos, tienen su caja que lleva la organización de un sitio a otro… es una verdadera aventura la que hacen", dice.

"Los camiones me despiertan mucha curiosidad, porque solo los he visto cuando estábamos reparando, pero cuando pasaban por allí era increíble. Es sorprendente el montaje que hay. Desde fuera no era consciente de toda la gente que había en el campamento, de toda la gente que es necesaria para la organización… Así como la F1 se mueven 1.000 o 1.200 personas de fin de semana en fin de semana, aquí se mueven 3.000 día tras día".

Disfruta de todas las fotos del Dakar 2020 de Fernando Alonso y Marc Coma

Galería Lista #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 1 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 2 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso 3 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso 4 / 52 Foto de: Toyota Racing Nani Roma, Borgward Rally Team, Carlos Sainz, JCW X-Raid Team, Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing 5 / 52 Foto de: A.S.O. Michael Metge, Sherco TVS Rally Factory, Adrien Van Beveren, Yamalube Yamaha Official Rally Team, Nasser Al-Attiyah, Toyota Gazoo Racing, Stephane Peterhansel, JCW X-Raid Team, Nani Roma, Borgward Rally Team, Carlos Sainz, JCW X-Raid Team, Castera David, director of the Dakar Rally, Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing, Yazeed Al Rajhi, Overdrive Toyota, Toby Price, Red Bull KTM Factory Team, Eduard Nikolaev, Team Kamaz Master, Ignacio Casale, Casale Racing - Dragon Rally Team, Laia Sanz, GAS GAS Factory Team, Andrew Short, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 6 / 52 Foto de: A.S.O. Adrien Van Beveren, Yamalube Yamaha Official Rally Team, Stephane Peterhansel, JCW X-Raid Team, Nani Roma, Borgward Rally Team, Carlos Sainz, JCW X-Raid Team, Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing 7 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 8 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 9 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso 10 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 11 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 12 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 13 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 14 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 15 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 16 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma 17 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 18 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 19 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 20 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 21 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 22 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 23 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 24 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 25 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 26 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 27 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Marc Coma 28 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 29 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 30 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 31 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 32 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 33 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 34 / 52 Foto de: A.S.O. #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 35 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 36 / 52 Foto de: A.S.O. #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 37 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 38 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 39 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 40 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 41 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 42 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 43 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 44 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 45 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 46 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 47 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 48 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 49 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 50 / 52 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 51 / 52 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 52 / 52 Foto de: Toyota Racing

Related video