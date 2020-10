¡Cristina Gutiérrez, con MINI en el Rally de Andalucía!

La piloto burgalesa, que se convirtió en 2017 en la primera mujer española en acabar el Dakar en coche, está ante la oportunidad de su vida. Después de que Mitsubishi España pusiera punto y final a su proyecto dakariano en los últimos meses ante la pandemia del COVID-19, Cristina Gutiérrez disputará el Rally de Andalucía con MINI X-Raid.

El acuerdo, que se ha firmado en los últimos días y contra el reloj, de momento solo incluye esta cita organizada por ODC (empresa de David Castera, director del Dakar) en sustitución del tradicional Rally de Marruecos y le dará la opción de ponerse a los mandos de un MINI All 4 Racing 4x4 con motor biturbo BMW diesel de 320 CV.

La española compartirá equipo y zona de asistencia con Carlos Sainz y Stephane Peterhansel, que llegan a Andalucía para preparar el Dakar 2021. El español lucirá el dorsal 200, mientras que el francés llevará el 202 y Cristina Gutiérrez el 225.

La cita estilo baja es una fecha clave en el calendario de raids 2020, ya que será la única en la que se prueben las novedades que Castera introducirá en la segunda edición del rally más duro del mundo en Arabia Saudí.

"La verdad es que todavía no me lo creo. Estos últimos días han sido una locura. No tenía nada y de un día para otro salió todo. No me esperaba que MINI me diera la oportunidad y me he tirado a la piscina para aprovecharla a tope", asegura Gutiérrez a Motorsport.com.

"El correr con el mejor equipo del Dakar hasta ahora y con más trayectoria es un sueño que tengo desde niña. Imagino que una vez me suba al coche me daré cuenta de lo que supone".

El copiloto de Gutiérrez para el Rally de Andalucía será Ignacio Santamaría, habitual compañero de Xavi Foj en el Dakar, que también se ha incorporado a la aventura a ultimísima hora.

El primer contacto con el prototipo será en Masia Pelarda (Teruel) este domingo, antes de salir al prólogo del Rally de Andalucía, el próximo martes.

"Voy a intentar aprender todo lo que pueda de Carlos y Stephane ya desde el domingo, y a ver si les puedo demostrar a los responsables de X-Raid lo que puedo llegar a hacer", añade la piloto.

La burgalesa acabó 42ª en la general del Dakar el pasado enero, después de haber sido 26ª en 2019. Cristina Gutiérrez tiene por delante un prólogo y cuatro etapas (1030 km cronometrados) para demostrarle a Sven Quandt y su equipo qué puede aportarles el próximo enero en Arabia Saudí.