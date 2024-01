Jonathan Rea: "¿Retirada? Es pronto, pero no seguiré tanto como Rossi"

Seis títulos mundiales, 119 carreras ganadas, 263 podios, 43 poles.. Jonathan Rea no necesita más presentación, sus asombrosos números hablan por sí mismos. El multicampeón de Superbikes podría darse por satisfecho, pero en lugar de eso, en este 2024 se embarcará en un nuevo proyecto para volver a la senda de la victoria y, por qué no, batir nuevos récords.

Tras nueve años con Kawasaki, el norirlandés decidió pasarse a Yamaha, marca con la que pretende frenar a Álvaro Bautista en WSBK, que domina con mano de hierro el campeonato con la Ducati Panigale V4R.

Muchos habían pensado que Rea colgaría el casco al finalizar su contrato con la casa de Akashi, que expiraba a finales de 2024, pero sus ganas de volver a ser competitivo le llevaron a rescindirlo con un año de antelación y sumergirse en el proyecto de los de Iwata, donde debutó de forma satisfactoria.

Para la temporada que comenzará en menos de dos meses en Phillip Island ya se ha marcado objetivos, señal de que el nuevo aire que respira en el box de Yamaha le lleva a pensar que quiere seguir un tiempo más. Aunque no demasiado como él mismo reveló en una entrevista a 'Speedweek', pero a sus 36 años no parece tener ganas de parar: "No voy a retirarme mientras sea competitivo y me divierta. Todavía no he pensado en la retirada y estoy deseando que llegue mi momento con Yamaha", dijo.

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

A sus 36 años, algunos pilotos ya colgaron el casco hace tiempo, mientras que otros llegaron a ganar títulos mundiales. Es el caso de Max Biaggi, que ganó su último campeonato de WSBK a los 40 años. Pero, mirando a MotoGP, Rea piensa en Valentino Rossi, cuya carrera fue larga y exitosa, diciendo adiós a los 42 años.

El norirlandés, sin embargo, busca un término medio. No una retirada inmediata, pero tampoco una carrera tan larga como la de la leyenda italiana: "No digo que éste vaya a ser mi último contrato, pero no quiero estar aquí dentro de cinco años. Llevo en este paddock desde que tenía 21 años. Entré en el Mundial de Superbikes en 2009. Si sigo aquí cuando tenga 40, que alguien me diga que deje sitio a las jóvenes promesas. Hay muchos pilotos rápidos en camino. Cuando llegue el momento de dejarlo, llegará", finalizó.