Anthony Gobert, ex piloto de WSBK y 500cc, entra en cuidados paliativos

Una vida de excesos y penurias, una vida que se está apagando rápidamente. Hablamos de la de Anthony Gobert, piloto australiano que corrió en el Mundial de Superbikes, en 500c y en las 8 Horas de Suzuka durante los años 90, y que ahora se muere de una "corta enfermedad".

La noticia la han dado sus hermanos Aaron y Alex, también pilotos. Ambos han anunciado a través de las redes sociales el estado de Anthony, que actualmente se encuentra hospitalizado y recibiendo cuidados paliativos debido al avanzado estado de la enfermedad.

"Con gran tristeza anunciamos que Anthony está actualmente ingresado para recibir cuidados paliativos, y se encuentra en la fase final de su vida tras una corta enfermedad. Proporcionaremos cualquier actualización a su debido tiempo", reza el post de sus hermanos. "En este momento difícil, los vídeos de Anthony distribuidos durante este periodo extremadamente problemático de su vida son profundamente preocupantes, sin embargo, en nombre de Anthony, debemos dar las gracias a sus muchos fans".

Anthony Gobert ha permanecido en el corazón de los aficionados a pesar de no haber ganado títulos mundiales. Sólo cuenta con ocho victorias en WorldSBK, pero su talento fascinó a mucha gente, al igual que su personalidad tan especial. Fue una gran sorpresa en Phillip Island, en 1994, sobre una Kawasaki. En su debut logró una pole, un podio y una victoria, ganándose el cariño de los seguidores de las derivadas de serie.

En 1997 y 1998 fue excluido por dopaje, para regresar en 1999 y correr con Ducati. Pero esto fue sólo el principio del declive de Gobert: su desenfreno le había convertido en un piloto anticuado a los ojos de muchos, pero pronto empezaron a surgir otros problemas que le llevaron a abandonar su carrera deportiva. El abuso de alcohol y drogas fue una condena para Anthony, que volvió a la palestra en 2019, no por sus hazañas en la pista, sino por acabar en cuidados intensivos a causa de una pelea.

El ex piloto apodado como 'The Go Show' fue golpeado en su casa con un bate de béisbol, un ajuste de cuentas tras una reyerta en el interior de un restaurante. Dos años después, llegó la noticia de que su hermano Aaron le había encontrado tras año y medio de búsqueda.

Una colecta de fondos había conseguido encontrar un hogar en Sydney para Gobert, que en aquel momento no tenía hogar. Ahora, la enfermedad le obliga a guardar cama, donde recibe cuidados paliativos, la última etapa médica, cuando toda esperanza ha desaparecido.