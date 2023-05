Undécima victoria del año para Bautista, que firma su tercer 'triplete'

Nuevo 'Bat-trick' para el piloto de Ducati, que se impuso este domingo en la segunda carrera larga del fin de semana del WorldSBK que se celebra en Barcelona, cuarto evento del año del campeonato de las motos derivadas de serie que este domingo albergó en el Circuit de Catalunya 32.140 aficionados.

Alvaro Bautista, que ya había ganados la carrera 1 del sábado y la Superpole Race del domingo por la mañana, sumo un nuevo triplete, el tercero del año, por la tarde, cerrando un fin de semana que arrancó con el anuncio de su renovación con Ducati para 2024, de forma impecable.

A diferencia de las otras dos carreras, esta vez 'Bati' no pudo mantener la cabeza saliendo desde la pole, siendo superado por Toprak Razgatlioglu en la primera curva. El talaverano no perdió la calma y esperó hasta llegar de nuevo a la recta para fulminar a la Yamaha del turco, que se vio superado por Bautista y su compañero, con la otra Ducati, Michael Ruben Rinaldi, que salía sexto en parrilla y escaló hasta la segunda plaza. Vuelta a vuelta, las dos Ducati se fueron distanciando en cabeza, con el español cargándole tres o cuatro décimas por vuelta al italiano y éste, a su vez, casi el mismo tiempo al turco, completándose las vueltas 2 a 20 en ese orden sin cambio alguno hasta la última curva de la última vuelta, cuando el turco, que gestionó mejor los neumáticos de su Yamaha, recortó toda la distancia a Rinaldi para pasarle en la misma línea de meta y asegurarse, como en las carreras anteriores, el segundo puesto a 8.5 segundos del ganador.

La emoción estuvo en los puestos traseros, donde las Kawasaki de Alex Lowe y Jonathan Rea, las Honda de Xavi Vierge e Iker Lecuona, Andrea Locatelli y Dominique Aegerter, mantuvieron una cerrada batalla, prácticamente en grupo, que acabó con Lowe cuarto, defendiendo bien la posición sobre su compañero Rea y un magnifico sexto puesto de Vierge. Lecuona, en cambio, que a pocas vueltas del final estaba luchando por acabar quinto, se quedó sin neumáticos y terminó noveno.

Con la undécima victoria sobre doce posibles, Bautista se dispara en la general del Mundial, que ahora domina con 236 puntos, por 167 de Toprak, que es segundo y 133 de Locatelli, tercero. Rea está ya muy descolgado de la lucha por el título, cuarto con 100 puntos.

"Es imposible tener un fin de semana mejor que este, correr en España siempre es especial, tenemos unos fans sensacionales, he disfrutado mucho el fin de semana y ganar ante ellos ha sido un auténtico placer, con su apoyo me he sentido fortísimo y espero seguir disfrutando de su apoyo el año que viene", dijo Bautista en el parque cerrado.