Bautista explica por qué valora valora más sus victorias en WSBK 2024

Con 27 victorias en 36 carreras, Álvaro Bautista dejó huella en la temporada 2023 del Mundial de Superbikes para amarrar su segunda corona en el campeonato. Para ello, el piloto español ganó las últimas ocho pruebas, a pesar de que su rival por el título, Toprak Razgatlioglu, se dejó la piel para llevar la pelea hasta la última cita del año, en Jerez.

Echando la vista atrás, el talaverano cree que sus victorias del año pasado fueron ciertamente fáciles, al menos en comparación a las de este 2024, ya que ahora tendrá que luchar mucho más. Y es que, aunque la presente campaña ha arrancado en dos de sus circuitos favoritos, el vigente campeón sólo ha conseguido un triunfo en las seis carreras disputadas hasta ahora.

Mientras que, en 2023, Bautista logró el pleno de victorias en Phillip Island y Montmeló, este año, sin embargo, ha tenido que esperar hasta la sexta carrera para terminar en lo más alto del podio. Tras ganar la Race 2 de Barcelona, su alivio fue enorme. "Ya sabía que este año iba a ser difícil. Esperaba que fuera más difícil que otros años", comentó.

Y es que el piloto del Aruba.it es consciente de que en WSBK 2024, más allá de en ganar, habrá que pensar en cosechar todos los puntos posibles, aunque eso no signifique acabar primero: "Este año tenemos que concentrarnos en sacar el máximo partido de todas las condiciones. No importa si la victoria, el segundo puesto o el tercero es lo máximo. Hay muchos pilotos rápidos este año, y por lo tanto hay una larga lista de potenciales ganadores", explicó.

Para Bautista, vencer en 2023 se convirtió en una costumbre, y este año es completamente diferente: "El año pasado gané muchas carreras. Claro, no conseguí los triunfos gratis, pero pensabas, 'vale, una victoria más'. Eso no es bueno. También hay que ser derrotado de vez en cuando para apreciar más las victorias", siguió al término de la ronda catalana. "Por eso tengo un aprecio especial por esta victoria (en Barcelona). He ganado, pero no puedo estar seguro de cuándo llegará la próxima. Es importante celebrar estos momentos, porque nunca sabes cuándo volverá a ocurrir".

Álvaro Bautista

Gracias a ese resultado, el manchego mejoró su posición en el Mundial de Pilotos del campeonato de las motos derivadas de las de serie y escaló hasta la segunda plaza, a sólo 12 puntos de su compañero de equipo, Nicolò Bulega. "¡Álvaro Bautista ha vuelto! Pero la conexión con la moto todavía no es perfecta. No es como quiero que sea. Pero puedo sentir que el 'feeling' es cada vez mejor", finalizó el expiloto de MotoGP.

Bautista probó muchas configuraciones diferentes en su Ducati Panigale V4R en Montmeló, y espera que la casa de Borgo Panigale aproveche el parón entre Barcelona y Assen (fin de semana del 21 de abril) para sacar las conclusiones correctas, y que las sensaciones sean tan buenas como en 2023.