Bautista se exhibe en Barcelona con su novena victoria del WSBK 2023

El piloto de Ducati había firmado por la mañana la pole con un tiempo récord en el Circuit de Barcelona (1.40.264), lo que le permitía salir por delante de todos sus rivales en la parrilla de la primera carrera del fin de semana de SBK, programada a 20 vueltas.

La Panigale V4R de Alvaro Bautista se empinó como un potro salvaje cuando se apagó el semáforo, pero el español supo controlar la situación y sin moverse de su línea recta llegar delante a la primera curva, por delante de su compañero de equipo Michael Ruben Rinaldi, con Jonathan Rea y Toprak Razgatlioglu, tercero y cuarto. Con este orden se completaron las tres primeras vueltas de carrera, en las que Bautista cobro una ventaja de 0.992 al frente del grupo, hasta que una caída de Eric Granado, de la que salió consciente, provocó una bandera roja y los pilotos tuvieron que regresar a boxes.

La resalida de la carrera se programo a 17 vueltas, pero con el orden del último paso por meta, por lo que Bautista salía primero, pero Iker Lecuona perdía la segunda fila y salía 11º, subiendo Rea a la primera fila, y Axel Basani, en la segunda.

En esta nueva salida a Bautista no se le levantó la moto y llegó claramente liderando a la primera curva, con Rinaldi y Bassani, a sus espaldas. En ese primer giro Scott Redding y Lorenzo Baldassarri se fueron al suelo, pero no se paró esta vez la carrera. En dos giros Bautista ya se había escapado un segundo, mientras Bassani y Rinaldi se tocaban en la curva 3, y en la 10 el primero tiraba al segundo, por lo que se quedó solo en la segunda posición. Aunque duró poco, ya que fue sancionado con una long lap, que hizo pisando la raya, pese a que no se la hicieron repetir, volviendo 5º a pista. Con esa incidencia, Rea se quedó segundo, pero ya a 3.6 de Bautista, que volaba triunfal hacia la victoria.

La ventaja era ya de 8 segundos en la vuelta 11º, mientras la batalla se centraba entre Rea y Toprak por el segundo puesto, una pelea que propició que el español se escapara y a una distancia de más de 11 segundos en su victoria número 9 de la temporada en las diez carreras que se han disputado hasta ahora. Segundo, con un adelantamiento en la última vuelta entro Toprak, superando a Rea en un intenso mano a mano en el que Rea acabó tercero a milésimas del turco, completando el podio con los tres tenores, aunque el de Ducati a un mundo de distancia, pese a que en el giro definitivo bajó el ritmo para cruzar la meta a 8.8 segundos de la Yamaha y la Kawasaki.

Tercero cruzó la meta Andrea Locatelli, que supero al debutante Dominique Aegerter. Sexo acabó el español de Honda Iker Lecuona, que en la última vuelta superó a Bassani, acabando Xavi Vierge octavo, por delante de Garret Gerloff, cerrando el top 10 Danilo Petrucci por delante del rookie australiano de Yamaha Remy Gardner.

Tras la carrera larga del sábado en Montmeló, Bautista lidera el Mundial con 199 puntos, 61 más que el segundo clasificado, el turco Razgatlioglu (138).

Clasificación carrera 1 WorldSBK Barcelona: