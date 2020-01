Bautista, contento con su nueva Honda pese a las dificultades

El circuito de Jerez vio el debut de la Honda que disputará la temporada 2020 del Mundial de Superbikes. Un proyecto totalmente nuevo y una alineación inaudita se estrenaron en público tras varias pruebas a puerta cerrada durante el invierno. La CBR1000RR Fireblade se mostró inmediatamente competitiva, y Leon Haslam lideró con ella primera jornada.

Sin embargo, las condiciones climáticas no permitieron apreciar el potencial de los equipos. La lluvia que azotó el circuito andaluz condicionó el primer día de test y obligó a los equipos a cambiar sus planes de trabajo. De hecho en agua Álvaro Bautista, recién llegado a Honda, se cayó después de algunas vueltas y los primeros kilómetros con la nueva moto. Una caída sin consecuencias para el español, que en la segunda jornada fue 8º.

Como en cada test, los tiempos no fueron lo más importantes, y aunque el ex de Ducati no apareció en las primeras posiciones, se mostró satisfecho con el trabajo realizado. El proyecto acaba de nacer pero Bautista, que se está adaptando a la nueva moto después de un año con los de Borgo Panigale, es positivo.

“Días como este no son fáciles", declaró al final del primer día. "Especialmente en situaciones como la nuestra, que tenemos una moto completamente nueva. Estamos haciendo trabajo de desarrollo y en estas condiciones es realmente más difícil. En general, estoy contento, porque Honda está trabajando muy bien y ha trabajado muy duro durante el invierno. Nos estrenamos en mojado, y era importante recopilar información. Necesitamos hacer más kilómetros en seco para seguir desarrollando la moto".

Equipo y piloto están construyendo las bases de una temporada ilusionante, y son conscientes de que no están ante una tarea sencilla: "Es difícil decir qué áreas debemos mejorar, porque apenas tenemos referencias de este test. En el pasado he llevado diferentes motos, así que ahora también debo adaptar mi estilo de pilotaje y comprender cuál es el punto fuerte de este tipo de motor. Pero, en general, debemos encontrar una buena base para poder avanzar. Ahora es difícil comparar las motos, solo estamos al comienzo de este proyecto. La mayor diferencia es el motor. Pero estamos al principio y estamos apretando para lograr nuestras mejores actuaciones lo antes posible".

Pasa las flechas para ver todas las fotos de la nueva moto de Bautista y las dos jornadas de test

↓ Primera jornada (miércoles) ↓

↓ Segunda jornada (jueves) ↓