Marini explica los problemas "por todas partes" que surgen en la Honda

Pasar de la mejor moto de la parrilla a una que está en crisis era un reto de enormes proporciones, y Luca Marini lo sabía cuando fichó por Honda a finales del año pasado. Hoy, ocupa la plaza que dejó vacante Marc Márquez y, como era de esperar, le está costando sentirse cómodo con una RC213V que todavía parece indomable.

El piloto de Tavullia se encuentra constantemente en la parte trasera del pelotón y, al igual que en Qatar, el fin de semana en Portimao no fue bien atendiendo a la clasificación (18º en la sprint y 17º en la carrera principal). Sin embargo, el #10 quiere sacar la parte buena de las dificultades que llevan a todas las Honda a rodar atrás, y eso le lleva a pensar en positivo, aunque la clasificación diga lo contrario.

Más de Honda en Portimao: MotoGP Mir: "En la primera vuelta tienes que ser un poco listo y Morbidelli no lo fue"

El trabajo para volver a estar delante no es fácil, y el italiano lo sabía desde el principio. Pero las concesiones que Honda está disfrutando en este 2024 y el trabajo en pista durante los grandes premios le están aclarando las ideas.

A pesar de cerrar la tabla en varias ocasiones, y con una gran diferencia respecto a los líderes, Marini considera que el balance global del Gran Premio de Portugal es positivo: "El domingo fue mucho mejor que el sábado. Hicimos algunos buenos movimientos con la moto, incluso me divertí en algunas curvas en varias vueltas. Fue un buen paso adelante, aunque fuera pequeño".

Para Marini es importante mirar a Joan Mir. Su compañero de equipo tiene un año más de experiencia con la RC213V, y es una referencia importante en términos de rendimiento y dirección de cara al desarrollo: "Estaba más cerca de mi compañero y esto es algo bueno. Creo que Joan tiene mejores sensaciones sobre la moto, y más experiencia. Ha podido hacer una buena carrera. Tenemos que mirarle y ver en qué ha progresado respecto a los entrenamientos".

"Joan tiene más confianza con la moto, así que entiende mejor el 'feeling' con la parte delantera y trasera en la entrada en curva, en particular", continuó el transalpino, explicando la diferencia entre él y el español. "Puede ser más agresivo y arriesgar más en la curva. Al final es más rápido y ahí es donde está la diferencia, porque luego es todo muy parecido. Quizás soy más fuerte en frenada, pero llego un poco al límite en esa fase porque parece que cuando sueltas el freno, la moto gira bien, pero hay que confiar en los neumáticos Michelin".

Con la cita de Portimao completada, es hora de mirar hacia el Gran Premio de las Américas (12 al 14 de abril). HRC no ha programado tests en este parón. Sin embargo, Marini mira a Austin, una pista completamente diferente a las anteriores, con positividad: "Veremos la próxima carrera, seguro que será muy diferente, en una pista particular. Pero creo que en general el fin de semana ha sido positivo, hemos recogido mucha información útil. Entendimos que no podemos ir con la puesta a punto y el equilibrio de la moto de una manera, así que tenemos que seguir otra dirección. Es parte del proceso".

"Hemos intentado tener un mejor giro con la moto, más agarre en aceleración. Creo que ahora los problemas en comparación con los más rápidos están un poco por todas partes. No hay algo en particular. El agarre trasero es el principal problema en este momento. Necesitamos tiempo para preparar nuevas piezas. Pero en la puesta a punto podemos jugar un poco, y al final encontraremos una solución. Para ver el potencial tenemos que seguir trabajando así y reducir la diferencia", concluyó el de Honda.