Sesks repetirá en el WRC con M-Sport en el Rally de Chile

Martins Sesks volverá a la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Rallies tras cerrar un acuerdo para disputar el Rally de Chile el mes que viene.

El letón de 24 años debutó en Rally1 a principios de este año gracias a un programa de dos rondas financiado por el promotor del WRC y sus patrocinadores personales para competir en Polonia (junio) y Letonia (julio).

Sesks y su copiloto Renars Francis llamaron la atención en esos dos rallies de tierra, terminando quintos al volante de un Ford Puma M-Sport no híbrido en Polonia en junio. Luego, lucharon por el podio en casa, donde se anotaron dos victorias de etapa, incluida la primera, pilotando un Puma Rally1 híbrido. Sin embargo, un problema mecánico en el último tramo hizo caer a Sesks de la tercera a la séptima posición de la general.

Las impresionantes actuaciones dejaron a Sesks y a M-Sport con ganas de seguir colaborando, lo que ahora se ha traducido en un acuerdo para el Rally de Chile del 26 al 29 de septiembre, con la ayuda del promotor del WRC.

El subcampeón del Campeonato de Europa de Rallies del año pasado volverá a pilotar una versión no híbrida del Puma en Chile, que supondrá un conjunto de nuevas etapas para Sesks.

"Estamos muy agradecidos por la oportunidad de volver a conducir un coche de Rally1, sólo dos meses después de nuestro anterior rally", dijo Sesks.

"Ha sido una aventura increíble hasta ahora, y la experiencia de conducir sigue mejorando. Competir en Chile en un coche de Rally1 es realmente increíble, así que me gustaría dar las gracias al promotor del WRC y a M-Sport por su apoyo y cooperación".

Martins Sesks, M-Sport Ford World Rally Team

"Por supuesto, será todo un reto, especialmente empezar con un coche Rally1 no híbrido en un rally como este, sobre grava lenta y a gran altitud, lo que es duro tanto para el coche como para el piloto. Será exigente, pero nos encantan los retos. Una vez más, seremos los tapados, corriendo un rally que no conocemos con un coche no híbrido".

"Pero creo que estamos preparados, y todo el mundo está motivado para dar nuestro mejor rendimiento, emprendiendo otra gran aventura este año con M-Sport. Lo estamos deseando".

Peter Thul, Director Deportivo Senior del Promotor del WRC, añadió: "Martins ya ha demostrado una velocidad y determinación notables en Polonia y Letonia, y creemos que su futuro en el WRC es excepcionalmente brillante. Apoyar a la próxima generación es crucial para el continuo crecimiento y la emoción del WRC, y nuestro compromiso de nutrir a los jóvenes talentos sigue siendo más fuerte que nunca".

M-Sport salió victorioso en Chile el año pasado cuando Ott Tanak consiguió la segunda de las dos victorias del híbrido Puma Rally1 en 2023.

Después de explorar opciones para volver a poner a Sesks en un Puma tras correr en julio en Letonia, el director del equipo Richard Millener celebra haber podido añadir para Chile al piloto a la alineación habitual del equipo formada por Adrien Fourmaux y Gregoire Munster.

"Martins causó una gran impresión en sus dos anteriores eventos con nosotros, así que es un placer darle la bienvenida de nuevo al equipo en Chile", declaró Millener.

"Este será sin duda un evento desafiante, completamente diferente a los anteriores. Sin experiencia previa en este complicado rally, no es tarea fácil, pero es una gran oportunidad para que muestre su versatilidad y se consolide como un futuro talento".

"Esperamos que esta experiencia refuerce su ambición de convertirse en un nombre habitual en la clase Rally1".