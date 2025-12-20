¿Tiene Martins Sesks futuro con M-Sport en el WRC?

M-Sport Ford está en conversaciones para incorporar a Martins Sesks a su alineación de pilotos del Mundial de Rallies para la temporada 2026. La escudería británica anunció esta semana su alineación de pilotos a tiempo completo para el próximo año, en la que Josh McErlean se unirá al subcampeón del Campeonato de Europa, Jon Armstrong, que dará el salto a los Rally1 por primera vez. La decisión se produce como parte de una colaboración ampliada con la Motorsport Ireland Rally Academy, que ha apoyado durante mucho tiempo a las estrellas emergentes irlandesas McErlean y Armstrong.

El anuncio no mencionó a Gregoire Munster, que pilotó un Ford Puma Rally1 durante las dos últimas temporadas, aunque finalmente sí estará en Montecarlo, ni a Sesks, que disfrutó de campañas a tiempo parcial tanto en 2024 (tres rallies) como en 2025 (siete).

Sin embargo, M-Sport afirmó en su comunicado de prensa que "pronto se harán más anuncios sobre la alineación restante de M-Sport". En declaraciones a Motorsport.com, el director del equipo, Richard Millener, no descartó la posibilidad de que tanto Munster como Sesks vuelvan a formar parte del equipo en 2026.

Sesks, en particular, ayudó a su causa para 2026 con una conducción impresionante en el final de temporada del mes pasado, en Arabia Saudí, donde luchó por la victoria hasta que unos pinchazos y un problema con el motor pusieron fin a su rally el último día.

Grégoire Munster, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

Millener ha afirmado que las conversaciones continúan, pero admitiendo que el corredor letón no se unirá al equipo en el inicio de la temporada en enero, en Montecarlo. "No es un ejercicio de elegir, y no sólo porque él [Martins] lo hizo bien en Arabia Saudí tenemos el presupuesto para ponerlo [en la alineación] durante un año. La gente está soñando un poco", comentó Millener.

"Seguimos negociando con él y nos gustaría verle en el equipo. No estará en Montecarlo, pero estamos trabajando para ver qué podemos hacer. Todavía hay conversaciones en curso, así que no es algo muerto".

Reflexionando sobre la posibilidad de encontrar el presupuesto necesario para garantizar que el equipo pueda seguir contando con dos coches durante toda la campaña que viene, Millener añadió: "Hemos estado trabajando en ello durante un tiempo en segundo plano, para intentar encontrar la manera de estar ahí el año que viene, y ya sabéis lo difícil que es para nosotros hacerlo, y creo que es bastante satisfactorio contar con una alineación sólida para todos los rallies".

"Siempre fue la intención tener un segundo año con Josh. Necesitas al menos dos años, uno para aprender y otro para empezar a mejorar, y necesitas más que eso. Para Jon, fue algo que llegó muy tarde. Sus resultados en las dos últimas rondas del ERC llamaron mucho la atención, y fue algo que Malcolm [Wilson, fundador de M-Sport], John Coyne [Motorsport Ireland Rally Academy] y yo mismo hablamos hace unos rallies, de cara a darle a Jon la oportunidad".

"Todo el mundo estaba de acuerdo y hemos encontrado la manera de hacerlo. Es una mayor colaboración con la academia de rallies, lo cual es genial y significa que tenemos a dos jóvenes interesantes para toda la temporada, que es el objetivo principal", concluyó.