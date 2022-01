WRC - Ogier ve un placer el "cara a cara" con Loeb en Montecarlo

Los dos pilotos más exitosos de la historia del WRC están listos para luchar por primera vez desde 2020 en el famoso asfalto de Montecarlo, donde acumulan15 victorias entre los dos.

El ocho veces campeón y vigente defensor del título, Sébastien Ogier, participará en el evento como parte de una temporada parcial con Toyota, tras la decisión de no hacer el año entero en el WRC.

Se enfrentará al nueve veces campeón Sébastien Loeb, que no ha disputado un rally del mundial desde que corrió a tiempo parcial con Hyundai en 2020. El piloto de 47 años llegó a un acuerdo para pilotar un cuarto M-Sport Ford Puma en Montecarlo, y, de momento, no tiene planes más allá de esta cita.

Si bien sus carreras en el WRC no estuvieron muy unidas (el último título de Loeb fue en 2012 y el primero de Ogier en 2013), sí se enfrentaron en 2011, cuando eran compañeros de equipo en Citroen.

Loeb fue sexto en su última participación en el Rally de Montecarlo 2020, cuando Ogier acabó segundo en su estreno con Toyota, detrás de Neuville, que ganó con Hyundai.

Este fin de semana ninguno de los dos buscará puntos para el mundial por lo que, sin mucho que perder y con los nuevos coches híbridos Rally1, podemos estar ante un vibrante cara a cara entre ellos.

Ogier está encantado con la posibilidad de otro Rally de Montecarlo contra Loeb, y admitió que sería "bueno para el deporte" y atraería más atención.

"Siempre vengo a batir a todos, incluido Sébastien, por supuesto", dijo Ogier a Motorsport.com.

"Sé que se volverá a hablar de toda esa rivalidad entre nosotros, porque a la afición le gusta. Es bueno añadir un poco más de atención al rally, siempre es bueno para el deporte".

"Nos respetamos y ya hemos tenido muchas batallas en el pasado. Si podemos tener una más, será un placer".

De cara al evento donde tiene un récord de ocho triunfos, Ogier dice que la edición de este año "no será fácil para nadie" ya que los equipos se tienen que adaptar aún a los nuevos coches Rally1 que, en su opinión, son más difíciles de conducir.

El piloto de 38 años ha tenido poco tiempo para probar el nuevo Toyota GR Yaris, y su último test fue en la semana pasada en Francia.

"Es difícil saber si estamos listos o no", comentó Ogier.

"No puedes decir que estás 100% listo, y probablemente nadie lo esté en este momento. Tenemos que hacerlo lo mejor que podamos con lo que tenemos".

"El coche es sin duda un poco más difícil de conducir en condiciones de muy poca adherencia. Pero es difícil saber dónde estamos en comparación con los demás y esa es la gran incógnita".

"Hemos visto una cantidad importante de accidentes recientemente, así que creo que eso confirma lo que estoy diciendo. Este coche es más difícil de pilotar, por lo que no creo que Montecarlo sea un rally fácil para nadie".

Conoce a todos los protagonistas: Los pilotos, equipos y coches del WRC 2022, en fotos

Ogier logró su octavo triunfo en Montecarlo en el evento de 2021

Ogier admite que ahora que ya no lucha por el mundial tiene menos presión sobre sus hombros, pero aún así desea rendir bien para ayudar al equipo Toyota en la lucha por el título de constructores.

"Por supuesto que estoy más relajado que nunca sabiendo que no voy a hacer el campeonato entero, y eso me quita un poco de presión", añadió.

"Pero el deseo de rendir y hacerlo bien está ahí cuando empiezo cada rally".

"Todavía no sé qué tipo de estrategia voy a tener y estará vinculada a cómo me sienta en el coche. Eso es lo que siempre he hecho en mi carrera y si me siento bien podré apretar, pero creo que lo más importante es tratar de encontrar una buena sensación".

"Personalmente, tengo un poco menos de presión en el campeonato, pero el equipo cuenta conmigo, ya que obviamente en Montecarlo tengo un récord que defender, y lo que el equipo espera es que sume una buena cantidad de puntos. Eso es lo que tengo que hacer".

La temporada 2022 del WRC empieza en Montecarlo este jueves con el shakedown de la mañana, antes de dos tramos por la tarde.