Sordo: "Con estos coches nuevos, la experiencia no vale de mucho"

Montecarlo.- Dani Sordo debutó en el mundial en el año 2006 de la mano de Citroën y llegó a Hyundai en 2014 tras haber competido también como piloto oficial de Mini y de Ford. Tras 16 temporadas en la élite, habiendo disputado 175 rallies con 3 victorias y 51 podios, es uno de los pilotos más experimentados del campeonato, sólo superado en la presente temporada por los multiples campeones del mundo Sébastien Ogier y Sébastien Loeb.

Los tres van a realizar este año un programa reducido en el WRC, algo habitual en las últimas temporadas para el cántabro, y tendrán un papel importante a la hora de desarrollar los nuevos Rally1 híbridos, aunque Sordo tiene claro que con tanta novedad, sus años en el mundial no le dan una especial ventaja.

"Es nuevo para todos y mi experiencia no vale de mucho ya que las reglas son nueva para todo el mundo", confesó el piloto de Hyundai a Motorsport.com. "Lo será tanto para los pilotos como los equipos y será difícil al principio, pero después de unos rallies todo estará bien".

Un nuevo reglamento que este fin de semana nos va a permitir ver competir por vez primera a estos coches que se estrenaron en los test invernales y que Sordo ha tenido la ocasión de probar.

"El coche está bien, creo que tenemos un montón de potencia con la parte eléctrica y en las curvas lentas puedes apretar mucho. Será interesante", comentó para explicar de manera general su opinión sobre estos nuevos Rally1.

"Estoy bastante contento. No hemos tenido todo el tiempo que hubiéramos querido para trabajar en el coche nuevo, pero es igual para todos. Hay muchas cosas (nuevas) en estos coches y más peso, así que el coche va a ser algo completamente distinto a los años anteriores".

Sordo pudo probar el i20 N Rally1 en un test con su equipo en Italia el pasado mes de octubre junto a sus compañeros Thierry Neuville y Ott Tanak en el que simularon el comportamiento de la nueva máquina en un rally completo.

"El coche tiene bastantes cosas nuevas pero a medida que rodamos con él, vamos descubriendo otras cosas nuevas," dijo Sordo. "La última vez que lo conduje fue en Italia, pero sé que ha mejorado mucho y en Montecarlo será todavía mejor y seguirá mejorando para los siguientes rallies".

De momento, el piloto español tampoco ha podido sacar muchas conclusiones: "Sinceramente, no he rodado mucho porque no corro en Montecarlo. Sólo he hecho un test con el coche y luego lo ha probado Oliver [Solberg] porque él es el que va a correr en Montecarlo".

Y es que el tercer coche de Hyundai Motorsport, como en los años anteriores, va a ser compartido por Dani Sordo y otro piloto, en este caso el joven sueco Oliver Solberg, apuesta personal del ex director del equipo, Andrea Adamo e hijo del campeón del mundo de rallies Petter Solberg.

"Por supuesto que es bueno que Oliver esté con nosotros", explicó Dani, "estoy muy contento de trabajar con gente joven. Es bueno tener a Oliver trabajando con nosotros. Trato de trabajar con todo el equipo todo el tiempo. Siempre es mejor cuando trabajas con tus chicos. Todos tiramos en la misma dirección".

Con la presencia de Oliver en Montecarlo y, con toda probabilidad en Suecia, el debut de Sordo con el nuevo Hyundai i20 N Rally 1 tendrá que esperar un poco. "En este momento creo que correré en Portugal", comentó el español, que no sabe aun si este año hará más o menos rallies que en 2021: "En mi contrato pone que tengo cuatro rallies, así que no sé si haré más o menos".

Un año importante para el de Puente San Miguel, que puede estar ya pensando en cerrar el capítulo del WRC en su carrera deportiva para lanzarse a otros retos. "No lo sé, tengo que pensar todavía mucho sobre ello", zanjó un Sordo que, aunque sabe que ese momento se acerca, todavía parece no tener la decisión tomada.

