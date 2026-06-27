WRC - Neuville contra Ogier: ¡gran batalla en el Rally Acrópolis de Grecia!

La segunda jornada del Rally Acrópolis de Grecia, de este sábado, propone un menú complejo, con un primer bucle compuesto por cuatro especiales y que obligó a recorrer más de 70 kilómetros con los mismos neumáticos. Ello en un fin de semana en el que los neumáticos suministrados por Hankook están crispando a los pilotos, evidentemente no es en absoluto algo positivo.

En la SS8 (Ghymno, 19,60 km), Oliver Solberg y Jon Armstrong reanudaron la marcha tras sus contratiempos del viernes, heredando éste último la delicada tarea de abrir pista. Una situación que permitió a Elfyn Evans salir en mejores condiciones, después de haber abierto durante toda la jornada del viernes, al igual que Takamoto Katsuta, con los dos pilotos de Toyota ahora en misión para remontar en la clasificación.

Delante, el duelo entre Thierry Neuville y Sébastien Ogier se reanudó. El francés marcó el mejor tiempo y le recuperó 1.5 segundos al belga, reavivando su batalla por la victoria.

Adrien Fourmaux recuperó sensaciones en la SS9 (Kolines, 21,30 km) al marcar el 'scratch'. Pero la lucha por la cabeza del rally siguió estando en el centro de todas las miradas. Como venía indicando, Ogier subió el ritmo y le recuperó 3.3 segundos a Thierry Neuville, situándose a menos de cinco en la general. El belga de Hyundai Motorsport reconoció haber cometido pequeños errores y consideró que debía ajustar los reglajes de su coche.

Susto en el bosque

Sébastien Ogier met la pression ! Photo de: Toyota Racing

La SS10 (Menalo Mt, 15,01 km) ofreció un perfil diferente al resto del recorrido, con un tramo embarrado en el bosque que atrapó a varios corredores. Sami Pajari fue el gran afectado, con un trompo aunque sin mayores consecuencias.

Adrien Fourmaux también vivió un gran susto, tras un error en sus notas de navegación. "Nos hemos llevado un buen susto, con un gran error en mis notas, y ha sido una gran salvada. Hemos tenido bastante suerte. Después de eso, decidí estar un poco más tranquilo", contó el francés en la meta. En cabeza, siguió la pelea por la victoria, pero esta vez Neuville tomó ventaja al marcar el mejor tiempo, con 1,4 segundos de margen sobre su rival.

La última especial del bucle (Kefalari, 18,17 km), que no se recorrerá por la tarde, era probablemente la más dura para los neumáticos. Sébastien Ogier volvió al ataque al volante del Toyota, pero Thierry Neuville volvió a vender cara su piel, aunque se dejó 2.6 segundos en este tramo.

A mediodía y con dos tercios del programa completados, el belga conserva por poco el liderato del Rally Acrópolis, con 3.7 segundos de ventaja sobre el nueve veces campeón del mundo. Por detrás, Dani Sordo es octavo tras sus problemas del viernes, a 4 minutos, y en WRC2 manda Andreas Mikkelsen, con Alejandro Cachón y Borja Rozada terceros a más de un minuto.

Para concluir esta intensa jornada, habrá que efectuar este sábado por la tarde una segunda pasada por las especiales de Ghymno (15h39) y Menalo Mt (18h05).

GANADORES de la mañana del sábado SS8 19,60 km Ghymno 1 S. Ogier SS9 21,30 km Kolines A. Fourmaux SS10 15,01 km Menalo Mt 1 T. Neuville SS11 18,17 km Kefalari S. Ogier

Clasificación del Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026 tras la SS11

Pos. Piloto coche tiempo / DIF. 1 T. Neuville Hyundai 2h20'28"2 2 S. Ogier Toyota +3.7 3 A. Fourmaux Hyundai +56.0 4 T. Katsuta Toyota +2:03.2 5 J. McErlean Ford M-Sport +2:30.7 6 E. Evans Toyota +2:39.2 7 M. Sesks Ford M-Sport +2:56.3 8 D. Sordo Hyundai +4:04.6 9 S. Pajari Toyota +4:21.5