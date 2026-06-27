WRC Grecia: Ogier amenaza a Neuville de cara a un domingo al rojo vivo

Tras una exigente mañana de sábado con cuatro especiales, había que efectuar una segunda pasada por dos de ellas para completar la penúltima jornada del Rally Acrópolis de Grecia. Sin embargo, la FIA tomó la decisión de acortar la SS12 (Ghymno), prevista inicialmente para 19,60 kilómetros, recortando la primera parte.

"Tras una inspección realizada después de la primera pasada por la especial de Ghymno, se constató un deterioro significativo de las condiciones de la carretera en el tramo inicial de la SS12", precisaron los organizadores. "En consecuencia, el Director de Carrera tomó la decisión de acortar la SS12 en unos 4,5 kilómetros".

Con esta distancia acortada, Sébastien Ogier tomó la decisión de llevar solo una rueda de repuesto para estas dos especiales. Retrasos en el control horario para Jourdan Serderidis y Martins Sesks (penalizado en consecuencia con 3 minutos y 10 segundos) también convirtieron a Jon Armstrong en el nuevo piloto encargado de abrir pista para este bucle.

El regreso de los pinchazos aleatorios...

Víctima de un pinchazo, incidente que hasta entonces había respetado a los competidores este sábado, Adrien Fourmaux se vio obligado a detenerse en la SS12 para cambiar una rueda, lo que le costó casi dos minutos, y su puesto en el podio.

Foto de: Hyundai

Decidido a no sufrir la presión de Sébastien Ogier, Thierry Neuville lanzó un gran ataque para llevarse el mejor tiempo por 7.1 segundos de ventaja sobre el francés, consolidando su posición de líder.

En la última especial, fue Dani Sordo quien, a su vez, fue víctima de un pinchazo costoso en la clasificación general, dejándole octavo. Unos instantes más tarde, fue Elfyn Evans quien sufrió el mismo contratiempo, con la obligación de detenerse para cambiar la rueda. Estos acontecimientos beneficiaron a Adrien Fourmaux, de vuelta a las puertas del podio.

La jornada terminó con un nuevo episodio del duelo en lo más alto entre Neuville y Ogier. El francés fue esta vez el más rápido, reduciendo así la diferencia con su adversario directo antes del Super Sábado, que se espera más abierto que nunca, con todavía cuatro especiales por disputar.

El piloto de Toyota hizo una gran actuación al recuperar 6.7 segundos, lo que lo ha acercado a solo 4.1 de la cabeza antes del domingo. Thierry Neuville, por su parte, llegó al final del día con una fuga de líquido visible bajo su Hyundai, lo que representa una evidente espada de Damocles.

En WRC2, Jan Solans y Rodrigo Sanjuán, terceros al término del día, han adelantado a Alejandro Cachón y Borja Rozada, cuartos, en la lucha por el último cajón del podio en la categoría. Apenas 7 segundos les separan.

Scratchs DEL SÁBADO POR LA TARDE SS12 15,10 km Ghymno 2 T. Neuville SS13 15,01 km Menalo Mt 2 S. Ogier

Clasificación del Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026 tras el sábado

Pos. PILOTO coche Tiempo / dif. 1 T. Neuville Hyundai 2h40:18.7 2 S. Ogier Toyota +4.1 3 T. Katsuta Toyota +2:17.0 4 A. Fourmaux Hyundai +3:00.6 5 J. McErlean Ford M-Sport +3:01.6 6 S. Pajari Toyota +4:38.3 7 E. Evans Toyota +4:43.1 8 D. Sordo Hyundai +5:17.8