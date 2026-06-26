WRC Grecia: Neuville se mantiene en cabeza; siguen los pinchazos

Tras un bucle matinal marcado por varios pinchazos y la frustración de muchos pilotos, la tarde deparó un recorrido que siguió siendo exigente y poco propicio para los pilotos que abrían la ruta en el Rally de la Acrópolis de Grecia. Una tarea de la que, una vez más, tuvo que encargarse Elfyn Evans, como líder del campeonato del WRC.

A pesar del trabajo anunciado con antelación por el fabricante Hankook, que había mejorado su neumático para tierra, el rally siguió viéndose muy empañado por numerosos pinchazos.

En la Etapa 5 (Elikon Mt, 17,80 km), Sami Pajari vio cómo su jornada se complicaba aún más con un segundo pinchazo. El finlandés se vio obligado esta vez a detenerse para cambiar la rueda antes de reanudar la marcha, perdiendo un tiempo clave.

Sébastien Ogier continuó con su ofensiva recortándole 1.7s a Thierry Neuville, que sigue liderando el rally, y también 5.7s a Adrien Fourmaux. La sorpresa la dio Jon Armstrong, autor de un mejor tiempo tan inesperado como notable al volante de su Ford, lo que confirma su excelente inicio en esta prueba.

Un duelo entre Neuville y Ogier

Sébastien Ogier mantiene a Thierry Neuville bajo presión. Foto de: Toyota Racing

La Etapa 6 (Stiri 2, 24,18 km), la única especial de la mañana que se disputó de nuevo por la tarde, confirmó las dificultades de los que abrían pista. Elfyn Evans volvió a sufrir las consecuencias, mucho más que su compañero Takamoto Katsuta, quien logró limitar realtivamente los daños en condiciones similares.

Sébastien Ogier intentó presionar a Thierry Neuville, pero el belga respondió al marcar el mejor tiempo por ocho décimas, aunque ello le supusiera forzar mucho los neumáticos antes de la última especial del día.

Adrien Fourmaux, por su parte, se alejó los dos líderes, mostrándose resignado e incapaz de explicar su falta de ritmo. El pobre Jon Armstrong vio cómo su magnífico comienzo de rally se esfumaba por un pinchazo, al que se sumó un problema técnico, lo que le costó varios minutos antes de verse obligado a abandonar por una avería en el turbo.

La última especial del día, la Etapa 7 (Thiva, 17,81 km), se caracterizó principalmente por la salida de pista de Oliver Solberg. Con mala suerte desde primera hora de la mañana, el piloto sueco volvió a cometer un error muy costoso que le impidió llegar a meta.

El mal comportamiento de los neumáticos siguió molestando a muchos pilotos, y esta vez fue Takamoto Katsuta quien se quejó abiertamente al llegar a meta.

"Sabíamos que iba a pasar, no tenemos ninguna posibilidad de pilotar en estas condiciones tan duras", se lamentó el japonés. "La FIA debe encontrar una solución, porque es una carretera normal en la que no se puede pilotar con normalidad. No es culpa de los neumáticos... Supongo que mañana pasará lo mismo".

Adrien Fourmaux, quien marcó el mejor tiempo, se recuperó en esta última especial, que comparó "un poco con un Dakar". Por su parte, Thierry Neuville estuvo a la altura de Sébastien Ogier, cediendo solo cuatro décimas para mantenerse al frente del rally con 9.7s de ventaja antes de la jornada del sábado.

Mejores tiempos del viernes por la tarde ES5 17,80 km Elikon Mt J. Armstrong ETAPAS 6 24,18 km Stiri 2 T. Neuville ES7 17,81 km Thiva A. Fourmaux

Clasificación del Rally de la Acrópolis tras la Etapa 7

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 T. Neuville Hyundai 1h 26' 48" 2 2 S. Ogier Toyota +9"7 3 A. Fourmaux Hyundai +42"4 4 J. McErlean Ford M-Sport +1'10"1 5 M. Sesks Ford M-Sport +1'16"9 6 T. Katsuta Toyota +1'33"2 7 E. Evans Toyota +2'08"4 8 D. Sordo Hyundai +2'49"5 9 S. Pajari Toyota +3'13"1