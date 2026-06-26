Vídeo: ¡inadmisible! Le tiran una piedra a Cachón y causan daños a su Toyota

Este fin de semana, Alejando Cachón está en Grecia compitiendo en el Rally Acrópolis 2026 del Campeonato del Mundo de Rallyes, en busca de un resultado que le permita luchar por el título en la categoría WRC2.

Sin embargo, las cosas no han empezado especialmente bien, ya que este viernes el piloto español se vio involucrado en un suceso inesperado y vergonzoso.

Un "impresentable" que se encontraba viendo las pasadas de los coches de WRC y WRC2, lanzó una piedra al tiempo que Cachón rodaba con su Toyota GR Yaris Rally2 en la Etapa conocida como Thivi. Dicha piedra, lamentablemente, golpeó de lleno la luna delantera e inmediatamente la destrozó.

El propio Cachón mostró su descontento con lo sucedido en las redes sociales con el siguiente mensaje: "Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal. Todo el equipo trabaja muy duro y Borja Rozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así. Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más".

En la retransmisión de la prueba a través de RallyTV, se confirmó poco después de mostrar dicho suceso que la organización y el equipo de seguridad del Rally Acrópolis de Grecia se encuentran trabajando en la búsqueda de la persona que lanzó la piedra, la cual tendrá que enfrentarse a grandes problemas con la justicia,

Por fortuna, ni Alejandro Cachón ni Borja Rozada tuvieron que lamentar daños físicos pese a que el golpe fue tan grande que provocó que algunos pequeños cristales se colasen dentro de la cabina tras impacto de la piedra.