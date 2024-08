El WEC lanzará una nueva docuserie sobre los fabricantes de Hypercar

El WEC anunció una nueva serie documental que ofrecerá una mirada al interior de las historias de los principales fabricantes que compiten en la categoría de Hypercar. Bajo el título de 'Meet the Legends' ['Conoce a las Leyendas'], la serie de ocho capítulos empezará a emitirse en noviembre y profundizará en las "historias deportivas, empresariales y de aspiraciones" de las principales marcas y las razones por las que optaron por competir en la resistencia.

Según el campeonato, el programa incluirá entrevistas con pilotos, expertos del sector y directivos, como el responsable de Toyota, Kamui Kobayashi, el que fuera piloto en la Fórmula 1, Antonio Giovinazzi, o el presidente de Ferrari, John Elkann. La categoría pretende aprovechar la afluencia de fabricantes, atraídos por las nuevas y rentables normas de LMH y LMDh y la oportunidad de competir con los mismos modelos en la IMSA.

Tras pasar por un periodo difícil a finales de 2010 y principios de la década de 2020, el WEC se vio reforzado por la entrada de Porsche, Cadillac y Ferrari, a los que después se unieron BMW, Lamborghibi y Alpine a principios de año para hacer del Hypercar una de las modalidades más competitivas en el automovilismo. Aston Martin se convertirá en la novena gran marca en la parrilla, cuando ponga en marcha su programa con el Valkyrie LMH.

El coche de Aston Martin para el WEC: WEC Las positivas conclusiones del estreno del hypercar Aston Martin Valkyrie

"Meet the Legends desglosa todo eso para dar al espectador una comprensión de cada marca y las características únicas que aportan al WEC", dijo el CEO del campeonato, Frederic Lequien. "La diversidad entre ellos es algo que debe celebrarse, y esos episodios lo hacen con perspicacia y un sólido trasfondo".

Cada uno de los ocho fabricantes que competirán en Hypercar en 2024 tendrá un episodio dedicado, empezando por Ferrari, que consiguió su segunda victoria consecutiva en las 24 Horas de Le Mans a principios de junio. Por otro lado, Isotta Fraschini, que anunció su marcha del WEC, no aparecerá, aunque todavía no se reveló dónde se podrá ver todo, tan solo la fecha de estreno, en noviembre.

'Meet the Legends' es la segunda iniciativa de la categoría de ese tipo, después de 'Full Access' en la que se centra en ofrecer imágenes entre bastidores de cada carreras en YouTube.

Episodios de 'Meet the Legends':

Episodio 1: The Unwavering Devotion of The Tifosi [La inquebrantable devoción de los tifosi] – Ferrari

Episodio 2: No Challenge Is Too Great [Ningún reto es demasiado grande] – Alpine

Episodio 3: Racing with Allure [Compitiendo con encanto] – Peugeot

Episodio 4: The American Way of Racing [El estilo americano de competir] – Cadillac

Episodio 5: Motorsport Legacy Led by Excellence [Un legado automovilístico liderado por la excelencia] – Porsche

Episodio 6: A Unique Racing Story [Una historia de carreras única] – Lamborghini

Episodio 7: The Art of Speed [El arte de la velocidad] – BMW M

Episodio 8: The Relentless Quest to invent the Future [La búsqueda incesante para inventar el futuro] – Toyota

