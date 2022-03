G-Drive no acepta las normas de la FIA contra Rusia y no correría el WEC

Cargar el reproductor de audio

Roman Rusinov, director del equipo G-Drive, ha recurrido a la red social Instagram para anunciar que se niega a aceptar las condiciones establecidas por la FIA para la participación de pilotos rusos en el automovilismo internacional tras la invasión de Rusia a Ucrania iniciada a finales del mes pasado.

Rusinov anunció en este breve comunicado que "no pondría mi firma en este documento" y expresó su decepción por el hecho de que los miembros del equipo "no competirán por G-Drive". También añadió que "ya estamos estudiando diferentes proyectos para desarrollar el automovilismo en nuestro país".

Esa declaración, realizada en su cuenta personal de la red social Instagram, dejó caer que G-Drive espera "poder volver a las carreras internacionales" en el futuro.

No se ha podido contactar con Rusinov para confirmar que el equipo no correrá en la ronda inaugural del WEC, que será en Sebring el 18 de marzo, con un LMP2 ORECA-Gibson 07 que habría estado en manos del ex piloto de Fórmula 1 Daniil Kvyat, junto a René Binder y James Allen.

No está claro si Rusinov se refiere únicamente a las últimas normas de la FIA en torno a la participación de pilotos, competidores y funcionarios rusos y bielorrusos, anunciadas el pasado martes tras una reunión extraordinaria del Consejo Mundial del Deporte Motor, o si se han establecido otras condiciones para la participación de G-Drive tanto en el WEC, como en las European Le Mans Series.

La participación del equipo de Rusinov en el automovilismo de alto nivel se complica aún más por su patrocinio principal: G-Drive es una marca del gigante energético Gazprom, que es propiedad mayoritaria del estado ruso y se enfrenta a sanciones en todo el mundo.

La respuesta de la FIA a la invasión rusa de Ucrania ha sido exigir que los competidores rusos y bielorrusos "participen en las pruebas internacionales regionales solo en calidad de neutrales y bajo la 'bandera de la FIA', sujetos a un compromiso específico y a la adhesión a los principios de paz y neutralidad política de la FIA".

La declaración de Rusinov se produce tras el retraso en la publicación de la lista completa de 62 coches inscritos para las 24 Horas de Le Mans de este año, en la que se dará puntuación doble, en la que G-Drive debía participar con dos coches.

Su publicación se retrasó desde el pasado lunes debido a lo que el organizador de la carrera y promotor del WEC, el Automobile Club de l'Ouest, describió como "razones administrativas" y ahora se espera a principios de semana.

Se entiende que el retraso estaba relacionado con las complicaciones derivadas de las inscripciones de G-Drive, que el año pasado se hicieron bajo la bandera de la Federación Rusa de Automovilismo tras la sentencia de la Agencia Mundial Antidopaje contra Rusia en 2019.

G-Drive también había inscrito dos ORECA para las ELMS, uno bajo la bandera de G-Drive Racing por Algarve Pro Racing (APR), su socio técnico para ambos programas.

El coche permanente de G-Drive para las ELMS, que Rusinov debía compartir con Sophia Floersch y un tercer piloto aún no anunciado, también fue inscrito para Le Mans.

El ORECA de ELMS extra que conducirán Allen, Alex Peroni y John Falb es en realidad un coche de APR, y parece probable que mantenga su inscripción bajo el nombre del equipo anglo-portugués.

Este es el contenido al completo del comunicado de Rusinov a través de su cuenta personal de la red social Instagram: "Hoy, yo, el piloto del equipo ruso G-Drive Racing, me he negado a aceptar las condiciones discriminatorias de la FIA".

"El objetivo de todo deportista es escuchar el himno de su país en el podio”.

"En 10 años de experiencia internacional, nuestro equipo lo ha hecho muchas veces: hemos izado la bandera rusa, hemos escuchado y cantado el himno ruso".

"Por el bien de mis fans, por el bien de mis compañeros de equipo y del honor deportivo, no pondré mi firma en este documento. Es mejor no pilotar".

"El equipo G-Drive siempre ha sido internacional: pilotos, mecánicos, ingenieros... todos son de diferentes países del mundo. Y si pidiéramos a cada uno que renunciara a su bandera, a su experiencia y a su nombre, nunca se habría producido una hermandad deportiva tan real".

"Es una pena que estos chicos tampoco compitan por G-Drive".

"Ahora ya estamos estudiando diferentes proyectos para desarrollar el automovilismo en nuestro país".

"Espero sinceramente que podamos volver a las carreras internacionales, una vez que vuelva el espíritu deportivo y la igualdad de condiciones para todos los participantes".