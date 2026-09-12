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Crónica de carrera
S-CER

Cohete gana el princesa de Asturias y afianza el liderato

José Antonio Suárez se impone en su tierra y aumenta su ventaja al frente del S-CER. Sergi Pérez e Iván Ares completan el podio.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
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José Antonio Suárez - Alberto Iglesias - Skoda Fabia RS Rally2

Foto de: Real Federación Española de Automovilismo

El piloto de Pravia se llevó un rallye que dominó de principio a fin sin dar ninguna oportunidad a sus rivales. Pese a ser una temporada un tanto extraña en la que Suárez ha tenido que afrontar un cambio de equipo, nunca se ha visto influenciado por factores externos y ha ido dominando todas las pruebas en las que ha competido salvo la de Ourense en el que le "cedió" la victoria a Álvaro Muñiz.

En el Princesa, Cohete sólo se vio acosado en los primeros tramos por un Álvaro Ruiloba que también quería la victoria en su tierra, pero durante el comienzo del segundo bucle del viernes, el de Lancia sufría un pinchazo que le alejaba, no sólo de la victoria si no, también de la lucha por el podio.

Al finalizar la jornada del viernes, Sergi Pérez, Pepe López e Iván Ares se peleaban por las dos plazas de podio que dejaba libres Cohete que terminaba el día con 34 segundos de ventaja sobre el piloto catalán de Toyota que acababa segundo.

El comienzo de la jornada del sábado no pudo ser peor para Pepe López, que después de reponerse de un pinchazo y de un problema con la caja de cambios, sufría un accidente en el primer tramo del día, privándole de la lucha por el podio, que se quedaba en manos de los dos pilotos de Toyota, Pérez y Ares. 

Con Cohete sin problemas en cabeza, Ruiloba trataba de apretar y se adjudicaba el scratch en 5 de los 6 tramos del sábado, pero no fue suficiente para acercarse al podio, terminando a 24 segundos de la tercera plaza que fue para Iván Ares, por detrás de su compañero de marca, Sergi Pérez y del Skoda de José Antonio Suárez que se hacía finalmente con la victoria.

Clasificación final del Rally Princesa de Asturias 2026

1. Suárez-Iglesias (Skoda Fabia RS Rally2) 1:37:40.8

2. Pérez-Coronado (Toyota GR Yaris Rally2), +22.1

3. Ares-Estevez (Toyota GR Yaris Rally2), +43.2

4. Ruiolba-Vela (Lancia Ypsilon HF Rally2), +1:23.3

5. Peláez-Murado (Toyota GR Yaris Rally2), +4:25.5

6. López-Vázquez (Hyundai i20N Rally2), +4:55.9

Clasificación Supercampeonato de España (S-CER 2026)

1. José Antonio Suárez (Skoda Fabia RS Rally2) 215 puntos

2. Diego Ruiloba (Lancia Ypsilon HF Rally2) 181 puntos

3. Iván Ares (Toyota GR Yaris Rally2) 162 puntos

4. Pepe López (Hyundai i20N Rally2),154 puntos

 

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