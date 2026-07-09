Sandero ECO Cup, los primeros pasos en el mundo de los rallyes

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores de un certamen nacido en el año 2024, Dacia ha decidido en 2026 dar una vuelta de tuerca a este interesante campeonato de iniciación, mezclando rallyes de asfalto con pruebas en tierra para ofrecer un aprendizaje integral a los jóvenes pilotos y copilotos que se adentran en el mundo de los rallyes.

La primera edición se disputó únicamente en rallyes de asfalto con los Dacia Sandero ECO Cup, propulsados por GLP y demostraron ser coches fiables y robustos que ofrecían un buen nivel de aprendizaje a los pilotos, por lo que la marca del grupo Renault, decidió en 2025 lanzar también la Sandero ECO Cup de tierra y en 2026 ya se han fusionado ambos campeonatos en un sólo con cinco pruebas puntuables.

El campeonato comenzó con tres pruebas de asfalto. Primero en el mes de abril con el Rallye de la Llana en tierras catalanas con la victoria de Hugo Rodríguez y Gema Sánchez que repetirían victoria en Rias Baixas, la tercera prueba del certamen. En Ourense, fueron los canarios Kilian Santana y Jonathan Hernández los vencedores aunque sus malos resultados en La Llana y Rias Baixas les alejan de los primeros puestos de una clasificación que encabezan Hugo Rodríguez y Gema Sánchez por delante de David de la Osa y Rocía Malpica, con Paco Montes y David Collado en la tercera plaza.

La dos últimas pruebas de la Sandero ECO Cup serán el Rallye Princesa de Asturias y el Rallye de Granada, ambos sobre tierra donde se podrá ver que pilotos son los más completos y obtienen los mejores resultados en ambas superficies.

EL vehículo con el que se compite en este certamen es un Dacia Sandero Stepway 100 EGO-G, con motor de 3 cilindros turbo y que utiliza como combustible el GLP. Como siempre en este tipo de certámenes, los premios en metálico son muy importantes y esta año, Dacia dotará con asignaciones a los cinco primeros clasificados de cara prueba: 3.000 € para el vencedor, 2.000 € para el 2º clasificado, 1.000 € para el3º, 500 € para el 4º y 250º para el 5º. Además, el ganador del campeonato tendrá un premio final para poder disputar la Renault Clio Series Spain.

Campeonato

Rallye La Llana - 9-11 abril (asfalto)

Rallye Ourense 12-13 junio (asfalto)

Rallye Rias Baixas 3-4 julio (asfalto)

Rallye Princesa de Asturias 10-12 septiembre (tierra)

Rallye Ciudad de Granada 31 octubre/ 1 noviembre (tierra)

Clasificación

1º Hugo Rodríguez - Gema Sánchez 133,7 puntos

2º David de la Osa - Rocía Malpica 110,1 p.

3º Paco Montes - David Collado 89,5 p.