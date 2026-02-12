Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

Fórmula 1
Fórmula 1
Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

WRC Suecia: Solberg sigue brillando y empieza mandando en casa

WRC
WRC
Rally de Suecia
WRC Suecia: Solberg sigue brillando y empieza mandando en casa

Williams F1 defiende el motor Mercedes: "Es legal, aunque moleste"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Williams F1 defiende el motor Mercedes: "Es legal, aunque moleste"

Se publica el tráiler de "Drive to Survive: Temporada 8": míralo aquí ahora

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Se publica el tráiler de "Drive to Survive: Temporada 8": míralo aquí ahora
Crónica de clasificación
NASCAR Cup Daytona 500

Kyle Busch y RCR consiguen la pole para las 500 Millas de Daytona 2026

Kyle Busch superó a Chase Briscoe y se hizo con la pole position en el Chevrolet #8 para las 500 millas de Daytona de la NASCAR.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet

Kyle Busch liderará la parrilla en la salida de la 68ª edición de las 500 millas de Daytona, tras completar la vuelta al óvalo superspeedway de 2,5 millas en 49,006 segundos (183,651 millas por hora) y hacerse con la pole. Compartirá la primera fila con Chase Briscoe, al volante del Toyota #19 de Joe Gibbs Racing

Esta será la 21ª participación de Busch en las 500 Millas de Daytona, una carrera que nunca ha ganado, y también es la primera pole del bicampeón de la Cup Series en la Gran Carrera Americana. Superó a Briscoe por 0,016 segundos en la ronda final de la clasificación, y también lideró las dos rondas previas. Para RCR, esta es su séptima pole en Daytona, y la primera del equipo desde que Austin Dillon consiguió la pole en las 500 en 2014.

Kyle Busch and Richard Childress after winning pole position for the 2026 Daytona 500

Kyle Busch y Richard Childress tras ganar la pole position para las 500 Millas de Daytona de 2026.

Foto de: Kevin C. Cox a través de Getty Images

"Sin duda, aquí, el miércoles por la noche, poder clasificarme en mi primera pole para las 500 Millas de Daytona es algo muy especial", dijo Busch, que este año trabaja con un nuevo jefe de equipo (Jim Pohlman). "Ya había conseguido otra pole en Daytona para la carrera de verano. Es una sensación muy agradable".

"Es muy bueno para RCR como grupo. A todos los de ECR (Engines), gracias a Bob [Fisher, vicepresidente sénior de ECR Engines] y a todo su equipo. Gracias a Zone Nicotine Pouches por estar con nosotros. Quizás fueron las llamas las que nos dieron toda la velocidad y el calor que necesitábamos para esta noche. Pero también Lucas Oil, obviamente su combustible y aceite, todo lo que usamos en este coche de carreras para darnos la velocidad que necesitamos para estar en cabeza. Ha sido un esfuerzo valiente por parte de todos los que estamos aquí. Sería estupendo hacer una entrevista como esta sobre ser el número 1 el domingo por la noche".

El ganador del Clash, Ryan Preece, se clasificó tercero, Denny Hamlin cuarto y Corey Heim impresionó a todos al ser quinto en su primera participación en las 500 Millas de Daytona. Alex Bowman, Kyle Larson, Chris Buescher, Chase Elliott y Joey Logano completaron el resto del Top 10, aunque esto no tiene efectos a nivel de la parrilla.

Watch: Kyle Busch ecstatic to win first-career Daytona 500 pole award

Ahora, la parrilla se dividirá en dos para las carreras clasificatorias, los Duels, donde se decidirán el resto de las posiciones de salida detrás tras la primera fila. Busch liderará en el primer duelo, con Preece a su lado, mientras que Briscoe mandará en el segundo, con Hamlin a su lado.

En la primera ronda de la clasificación, Busch fue el único piloto que bajó de los 48 segundos, alcanzando casi una media de 184 mph por vuelta. Logano fue el último piloto en pasar a la ronda decisiva para luchar por la pole, mientras que Ty Gibbs fue el primero en quedarse fuera, a solo 11 milésimas de la Ronda 2.

Una nueva norma para 2026 es que los pilotos no pueden poner las manos contra la abertura de la ventana para desviar el aire durante la clasificación, pero Noah Gragson se olvidó de ello y, como resultado, su tiempo de clasificación fue borrado. Más tarde se calificó a sí mismo de "idiota" por su lapsus mental, pero no le preocupó demasiado, ya que es bastante fácil remontar (y perder posiciones) en los superspeedways.

Heim y Allgaier se aseguran su puesto en la parrilla

Justin Allgaier, No. 40 JR Motorsports Chevrolet

Justin Allgaier, n.º 40 JR Motorsports Chevrolet

Foto: Kevin C. Cox vía Getty Images

En cuanto a las plazas abiertas, el actual campeón de la NASCAR Truck Series, Corey Heim, logró asegurarse una plaza en la parrilla en el cuarto coche de 23XI Racing. Será su primera participación en las 500 Millas de Daytona.

"Sí, es un poco estresante, por decirlo suavemente", dijo Heim, que fue el primer piloto en salir a la pista para la clasificación. "Pero en cuanto supimos que todos los coches quedarían fuera en la segunda ronda excepto nosotros, eso fue lo que nos dio la seguridad definitiva. Por un momento pensé que tres de nosotros [inscripciones abiertas] íbamos a estar en la ronda final y que tendríamos que competir por ello".

"Para rematar, estoy muy impresionado y agradecido a 23XI Racing y Toyota por venir aquí con una plaza abierta, un cuarto coche en 23XI. Poder hacer eso es bastante impresionante, incluso desde mi punto de vista. Creo que es un gran logro por parte de esos chicos. Me siento muy afortunado de formar parte del equipo".

Y, por segundo año consecutivo, JR Motorsports se clasificó para las 500 con el ex campeón de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, Justin Allgaier, lo que provocó emotivas celebraciones en la zona de boxes del equipo Earnhardt. Allgaier superó a LaJoie por solo 4 milésimas, por la última plaza disponible en la clasificación, lo que dejó a LaJoie teniendo que luchar con los seis participantes restantes, que buscarán las dos últimas plazas en parrilla a través de las carreras clasificatorias del jueves.

"Se siente muy bien", dijo Kelley-Earnhardt Miller a FOX Sports 1 después de que Allgaier se clasificara. "No sé si hay menos estrés, pero se siente muy bien. Estamos muy orgullosos de Justin". Dale Earnhardt Jr. añadió: "Es muy divertido. Es un deporte fantástico y es muy divertido formar parte de él. Es increíble poder venir aquí e intentar abrirse camino. Es estresante, pero eso es lo mejor".

Apunta los horarios:

Resultados de la clasificación de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026

cla # piloto fabricante vueltas tiempo diferencia int mph
1 8 USA Kyle Busch Chevrolet 1 49,006     183,651
2 19 USA Chase Briscoe Toyota 1 49,023 0,017 0,017 183,587
3 60 USA Ryan Preece Ford 1 49,061 0,055 0,038 183,445
4 11 USA Denny Hamlin Toyota 1 49,100 0,094 0,039 183,299
5 67 USA Corey Heim Toyota 1 49,148 0,142 0,048 183,120
6 48 USA Alex Bowman Chevrolet 1 49,152 0,146 0,004 183,105
7 5 USA Kyle Larson Chevrolet 1 49,158 0,152 0,006 183,083
8 17 USA Chris Buescher Ford 1 49,184 0,178 0,026 182,986
9 9 USA Chase Elliott Chevrolet 1 49,220 0,214 0,036 182,852
10 22 USA Joey Logano Ford 1 49,275 0,269 0,055 182,648
11 54 USA Ty Gibbs Toyota 1 49,184 0,251 0,012 182,986
12 3 USA Austin Dillon Chevrolet 1 49,185 0,252 0,001 182,983
13 20 USA Christopher Bell Toyota 1 49,197 0,264 0,012 182,938
14 40 USA Justin Allgaier Chevrolet 1 49,201 0,268 0,004 182,923
15 99 USA Corey LaJoie Ford 1 49,205 0,272 0,004 182,908
16 42 USA John Hunter Nemechek Toyota 1 49,214 0,281 0,009 182,875
17 2 USA Austin Cindric Ford 1 49,248 0,315 0,034 182,749
18 6 USA Brad Keselowski Ford 1 49,252 0,319 0,004 182,734
19 38 USA Zane Smith Ford 1 49,266 0,333 0,014 182,682
20 12 USA Ryan Blaney Ford 1 49,269 0,336 0,003 182,671
21 71 USA Michael McDowell Chevrolet 1 49,280 0,347 0,011 182,630
22 24 USA William Byron Chevrolet 1 49,282 0,349 0,002 182,622
23 88 USA Connor Zilisch Chevrolet 1 49,291 0,358 0,009 182,589
24 41 USA Cole Custer Ford 1 49,322 0,389 0,031 182,474
25 43 USA Erik Jones Toyota 1 49,332 0,399 0,010 182,437
26 51 USA Cody Ware Ford 1 49,350 0,417 0,018 182,371
27 21 USA Josh Berry Ford 1 49,354 0,421 0,004 182,356
28 84 USA Jimmie Johnson Toyota 1 49,366 0,433 0,012 182,312
29 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 1 49,427 0,494 0,061 182,087
30 23 USA Darrell Wallace Jr Toyota 1 49,432 0,499 0,005 182,068
31 35 USA Riley Herbst Toyota 1 49,452 0,519 0,020 181,995
32 34 USA Todd Gilliland Ford 1 49,460 0,527 0,008 181,965
33 16 USA AJ Allmendinger Chevrolet 1 49,460 0,527 0,000 181,965
34 1 USA Ross Chastain Chevrolet 1 49,483 0,550 0,023 181,881
35 62 USA Anthony Alfredo Chevrolet 1 49,485 0,552 0,002 181,873
36 10 USA Ty Dillon Chevrolet 1 49,497 0,564 0,012 181,829
37 97 NZL Shane van Gisbergen Chevrolet 1 49,527 0,594 0,030 181,719
38 47 USA Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 1 49,529 0,596 0,002 181,712
39 7 MEX Daniel Suárez Chevrolet 1 49,552 0,619 0,023 181,627
40 45 USA Tyler Reddick Toyota 1 49,609 0,676 0,057 181,419
41 36 USA Chandler Smith Ford 1 49,758 0,825 0,149 180,875
42 78 USA BJ McLeod Chevrolet 1 50,011 1,078 0,253 179,960
43 66 USA Casey Mears Ford 1 50,233 1,300 0,222 179,165
44 44 USA JJ Yeley Chevrolet 1 50,482 1,549 0,249 178,281
45 4 USA Noah Gragson Ford 1        

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV

Mejores comentarios

Más de
Nick DeGroot

Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Cómo los pilotos de NASCAR están quitando nieve para disputar el Clash

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
Cómo los pilotos de NASCAR están quitando nieve para disputar el Clash
Más de
Kyle Busch

NASCAR Austin - Bell vuelve a ganar en una emocionante batalla a cuatro

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Circuito de Las Américas
NASCAR Austin - Bell vuelve a ganar en una emocionante batalla a cuatro

Un año después: la photo finish más reñida de la historia de la NASCAR

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Atlanta
Un año después: la photo finish más reñida de la historia de la NASCAR

NASCAR Cup Darlington: Briscoe se mete en playoffs en una agónica carrera

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Darlington II
NASCAR Cup Darlington: Briscoe se mete en playoffs en una agónica carrera
Más de
Richard Childress Racing

La NASCAR mantiene las sanciones de Martinsville "para proteger la integridad"

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix II
La NASCAR mantiene las sanciones de Martinsville "para proteger la integridad"

La NASCAR multa por manipular una carrera a tres equipos

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinville II
La NASCAR multa por manipular una carrera a tres equipos

La NASCAR actúa contra Austin Dillon tras sus polémicos choques

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Richmond II
La NASCAR actúa contra Austin Dillon tras sus polémicos choques

Últimas noticias

Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"