Kyle Busch y RCR consiguen la pole para las 500 Millas de Daytona 2026

Kyle Busch liderará la parrilla en la salida de la 68ª edición de las 500 millas de Daytona, tras completar la vuelta al óvalo superspeedway de 2,5 millas en 49,006 segundos (183,651 millas por hora) y hacerse con la pole. Compartirá la primera fila con Chase Briscoe, al volante del Toyota #19 de Joe Gibbs Racing.

Esta será la 21ª participación de Busch en las 500 Millas de Daytona, una carrera que nunca ha ganado, y también es la primera pole del bicampeón de la Cup Series en la Gran Carrera Americana. Superó a Briscoe por 0,016 segundos en la ronda final de la clasificación, y también lideró las dos rondas previas. Para RCR, esta es su séptima pole en Daytona, y la primera del equipo desde que Austin Dillon consiguió la pole en las 500 en 2014.

Kyle Busch y Richard Childress tras ganar la pole position para las 500 Millas de Daytona de 2026. Foto de: Kevin C. Cox a través de Getty Images

"Sin duda, aquí, el miércoles por la noche, poder clasificarme en mi primera pole para las 500 Millas de Daytona es algo muy especial", dijo Busch, que este año trabaja con un nuevo jefe de equipo (Jim Pohlman). "Ya había conseguido otra pole en Daytona para la carrera de verano. Es una sensación muy agradable".

"Es muy bueno para RCR como grupo. A todos los de ECR (Engines), gracias a Bob [Fisher, vicepresidente sénior de ECR Engines] y a todo su equipo. Gracias a Zone Nicotine Pouches por estar con nosotros. Quizás fueron las llamas las que nos dieron toda la velocidad y el calor que necesitábamos para esta noche. Pero también Lucas Oil, obviamente su combustible y aceite, todo lo que usamos en este coche de carreras para darnos la velocidad que necesitamos para estar en cabeza. Ha sido un esfuerzo valiente por parte de todos los que estamos aquí. Sería estupendo hacer una entrevista como esta sobre ser el número 1 el domingo por la noche".

El ganador del Clash, Ryan Preece, se clasificó tercero, Denny Hamlin cuarto y Corey Heim impresionó a todos al ser quinto en su primera participación en las 500 Millas de Daytona. Alex Bowman, Kyle Larson, Chris Buescher, Chase Elliott y Joey Logano completaron el resto del Top 10, aunque esto no tiene efectos a nivel de la parrilla.

Ahora, la parrilla se dividirá en dos para las carreras clasificatorias, los Duels, donde se decidirán el resto de las posiciones de salida detrás tras la primera fila. Busch liderará en el primer duelo, con Preece a su lado, mientras que Briscoe mandará en el segundo, con Hamlin a su lado.

En la primera ronda de la clasificación, Busch fue el único piloto que bajó de los 48 segundos, alcanzando casi una media de 184 mph por vuelta. Logano fue el último piloto en pasar a la ronda decisiva para luchar por la pole, mientras que Ty Gibbs fue el primero en quedarse fuera, a solo 11 milésimas de la Ronda 2.

Una nueva norma para 2026 es que los pilotos no pueden poner las manos contra la abertura de la ventana para desviar el aire durante la clasificación, pero Noah Gragson se olvidó de ello y, como resultado, su tiempo de clasificación fue borrado. Más tarde se calificó a sí mismo de "idiota" por su lapsus mental, pero no le preocupó demasiado, ya que es bastante fácil remontar (y perder posiciones) en los superspeedways.

Heim y Allgaier se aseguran su puesto en la parrilla

Justin Allgaier, n.º 40 JR Motorsports Chevrolet Foto: Kevin C. Cox vía Getty Images

En cuanto a las plazas abiertas, el actual campeón de la NASCAR Truck Series, Corey Heim, logró asegurarse una plaza en la parrilla en el cuarto coche de 23XI Racing. Será su primera participación en las 500 Millas de Daytona.

"Sí, es un poco estresante, por decirlo suavemente", dijo Heim, que fue el primer piloto en salir a la pista para la clasificación. "Pero en cuanto supimos que todos los coches quedarían fuera en la segunda ronda excepto nosotros, eso fue lo que nos dio la seguridad definitiva. Por un momento pensé que tres de nosotros [inscripciones abiertas] íbamos a estar en la ronda final y que tendríamos que competir por ello".

"Para rematar, estoy muy impresionado y agradecido a 23XI Racing y Toyota por venir aquí con una plaza abierta, un cuarto coche en 23XI. Poder hacer eso es bastante impresionante, incluso desde mi punto de vista. Creo que es un gran logro por parte de esos chicos. Me siento muy afortunado de formar parte del equipo".

Y, por segundo año consecutivo, JR Motorsports se clasificó para las 500 con el ex campeón de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, Justin Allgaier, lo que provocó emotivas celebraciones en la zona de boxes del equipo Earnhardt. Allgaier superó a LaJoie por solo 4 milésimas, por la última plaza disponible en la clasificación, lo que dejó a LaJoie teniendo que luchar con los seis participantes restantes, que buscarán las dos últimas plazas en parrilla a través de las carreras clasificatorias del jueves.

"Se siente muy bien", dijo Kelley-Earnhardt Miller a FOX Sports 1 después de que Allgaier se clasificara. "No sé si hay menos estrés, pero se siente muy bien. Estamos muy orgullosos de Justin". Dale Earnhardt Jr. añadió: "Es muy divertido. Es un deporte fantástico y es muy divertido formar parte de él. Es increíble poder venir aquí e intentar abrirse camino. Es estresante, pero eso es lo mejor".

Resultados de la clasificación de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026

cla # piloto fabricante vueltas tiempo diferencia int mph 1 8 Kyle Busch Chevrolet 1 49,006 183,651 2 19 Chase Briscoe Toyota 1 49,023 0,017 0,017 183,587 3 60 Ryan Preece Ford 1 49,061 0,055 0,038 183,445 4 11 Denny Hamlin Toyota 1 49,100 0,094 0,039 183,299 5 67 Corey Heim Toyota 1 49,148 0,142 0,048 183,120 6 48 Alex Bowman Chevrolet 1 49,152 0,146 0,004 183,105 7 5 Kyle Larson Chevrolet 1 49,158 0,152 0,006 183,083 8 17 Chris Buescher Ford 1 49,184 0,178 0,026 182,986 9 9 Chase Elliott Chevrolet 1 49,220 0,214 0,036 182,852 10 22 Joey Logano Ford 1 49,275 0,269 0,055 182,648