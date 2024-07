MXGP - Prado pierde terreno sin podio en la segunda ronda de Lombok

Jorge Pradohabía recortado importantes distancias respecto al líder del mundial, el eslovenio Gasjer en la primera ronda en Indonesia la semana anterior, pero la ha vuelto a perder en la segunda, disputada este domingo en Lombok.

Allí, el gallego no pudo pasar de la cuarta plaza, mientras su rival Gasjer le aventaja y minimizaba daños pese a no ganar. El gran vencedor en esta segunda ronda en Lombok fue Jeffrey Herlings, que con sus dos victorias se acerca a los líderes, y Prado se queda otra vez a 34 puntos de Gasjer, como habían llegado a la gira asiática.

Después de ganar en la configuración habitual del circuito de Lombok, Prado no se adaptó a la versión que se recorría este fin de semana en dirección inversa, y las altísimas temperaturas de esa zona del mundo, unido a un diseño de pista donde adelantar es más difícil, no pudo remontar demasiado desde la sexta plaza de salida. Además, tampoco brilló en uno de sus puntos fuertes, las salidas, ya que ninguna de las dos mangas las arrancó de la mejor manera.

Por delatne de él, Herlings y Gajser se escapaban, mientras Prado era cuarto el sábado y quinto el domingo. "Estoy contrariado con el fin de semana. No me he sentido bien en la pista, poco más puedo decir. Trabajaremos para volver con más fuerza en Loket", declaró el de Lugo, que tendrá opción de redimirse en dos semanas en el regreso del mundial a Europa, en República Checa, el próximo 21 de julio.

Más allá de MXGP, en MX2 ganó Lucas Coenen también con un doblete (triunfo en ambas carreras, reponiéndose de un accidente el sábado) superando Haarup y Laengenfelder. El líder del campeonato, Kay de Wolf, pierde algo de terreno, mientras los españoles Oriol Oliver y David Braceras estuvieron entre las primeras posiciones.

Resultados de la Ronda 12 del MXGP - Lombok II