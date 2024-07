MXGP Indonesia: Prado vence y recupera con respecto al líder del mundial

La caravana del mundial viajó hasta Asia para la disputa del Gran Premio de Indonesia, en el que Jorge Prado se lució después de sus problemas en la pasada cita, en donde sufrió un duro golpe, tanto físico como moral. El español abandonó con dolor el Gran Premio de Italia, pero comenzó la gira asiática con fuerza para recortar 12 puntos al líder, Tim Gasjer.

En el trazado de Lombok, el vigente campeón del mundo dio un giro para que al fortuna le sonriera, ya que cosechó su séptimo triunfo del año, aunque lo consiguió de un modo distinto al habitual. El gallego no se hizo con ninguno de los holeshot, pero su buena velocidad le sirvió para imponer un ritmo en una pista bastante compleja, en donde ningún rival le puso seguir.

Conoce lo que pasó antes en MXGP: MXGP MXGP Italia: una caída de Prado le aleja del liderato

El campeonato ahora es cosa de tres candidatos, y fueron los mismos tres protagonistas quienes estuvieron por delante en el fin de semana. Jeffrey Herlings fue muy veloz desde el inicio, y estuvo muy cerca de llevarse la primera posición, pero su exceso de optimismo provocó que se cayera tras vencer en la primera manga, en donde Jorge Prado se tuvo que conformar con la plata.

No obstante, el español pudo acabar en lo más alto del podio en la segunda carrera, en donde el neerlandés se fue al suelo, mientras que el esloveno no fue demasiado fuerte porque no pasó de la quinta plaza. Tim Gajser probó la tierra en dos ocasiones, incluso el ganador se tocó con él y su rueda delantera en una de las veces.

Con todo ello, el gallego hizo sonar el himno español, y se queda con 533 unidades en la clasificación general, por los 555 del líder, lo que provoca que se aprieten las cosas: "Estoy muy contento con el fin de semana y con mi rendimiento. Ha sido muy duro porque hacía mucho calor, la pista estaba muy traicionera y porque he tenido que remontar después de salirme de la pista en la primera vuelta".

"Yo siempre tengo el objetivo de ganar y fue un duro golpe abandonar en Italia, pero ya estoy repuesto, estoy en forma y he recuperado bastantes puntos. Ahora toca descansar y seguir entrenando para la siguiente prueba aquí en Indonesia", explicó Jorge Prado.

Mientras, en MX2, el dominador, Kay de Wolf, logró incrementar su diferencia al frente de la general con un triunfo sobre Andrea Adamo y Lucas Coenen, y los españoles, Oriol Oliver y David Braceras, no fueron grandes protagonistas por sus malos resultados. Sin embargo, todos se mantendrán en la ciudad de Lombok para una segunda cita en Indonesia la próxima semana.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!