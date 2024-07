MXGP Loket: Prado, segundo en la República Checa; victoria de Gajser

Jorge Prado se quedó este pasado fin de semana a las puertas de la victoria en el Gran Premio de la República Checa del Mundial de Motocross, 13ª prueba de la temporada 2024. El piloto español llegó a liderar las dos carreras del domingo, pero finalmente fue segundo en las dos mangas. Así, Tim Gajser fue capaz de superarle al ser tercero en la Race 1 y ganar la Race 2, aventajándole por únicamente un punto (45 a 44), que aumenta la diferencia en la general entre ambos a 36 unidades.

De esta forma, el regreso de MXGP a Europa no pudo ser más emocionante, dejando la lucha por el título completamente abierta y con los tres contendientes dándolo todo luchar por la corona en cada manga. Al esloveno y al español hay que añadir a Jeffrey Herlings, que ganó la primera carrera en Loket. Pero los tres siguen estando muy lejos del resto de rivales.

Así fue la anterior ronda de MXGP: MXGP MXGP - Prado pierde terreno sin podio en la segunda ronda de Lombok

El neerlandés había sido el más rápido en los entrenamientos, por delante de Prado y de Gajser, pero este orden cambió en la carrera de clasificación del sábado, con Gajser ganando los 10 puntos y la primera posición sobre Prado y Herlings. Ya en la primera manga del domingo, Prado lideró buena parte de la carrera, pero el vigente campeón tuvo que ceder ante el empuje del cinco veces campeón del mundo, que parecía tener más ritmo en la República Checa.

En la segunda manga el escenario cambió. El #1 consiguió su duodécimo holeshot de 2024 y volvió a comandar, en este caso por delante de Gajser que le seguía de cerca, hasta que llegaron los doblados. Uno de ellos bloqueó a Prado en la curva de meta, y el esloveno aprovechó para adelantarle y marcharse hacia una nueva victoria, mientras que el lucense tuvo que conformarse para ser segundo en la carrera y en el gran premio. La pimienta en esta manga la puso Herlings, quien tras caerse en la segunda curva remontó con gran fogosidad hasta el cuarto puesto, para ser tercero de la general.

De esta forma, Prado no se baja del podio y sigue metido en la lucha por el título, a pesar de ceder dos puntos en tierras checas: "No estoy contento del todo, porque tampoco me he encontrado del todo a gusto en la pista. He hecho tres segundos puestos en el fin de semana, y seguimos metidos en la lucha, pero no me gusta ceder puntos. Ahora viene la arena de Lommel y espero poder hacer allí una buena carrera", declaró el de GasGas.