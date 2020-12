Rossi seguirá colaborando en el desarrollo de la Yamaha en 2021

Después de 15 temporadas, Valentino Rossi puso fin a su etapa en el equipo de fábrica de Yamaha al acabar la temporada 2020, pero el italiano seguirá ligado a la marca como piloto oficial corriendo en el satélite Petronas y con el mismo material que Fabio Quartararo y Maverick Vinales.

Aunque Lin Jarvis reconoce que el español y el francés liderarán parte del desarrollo desde el equipo oficial, no cree que el hecho de que Rossi "se mude a otro box" cambie mucho el papel que ha tenido hasta ahora en Yamaha.

"Ha estado 15 temporadas en el equipo de fábrica de Yamaha. Eso es bastante extraordinario", dijo Jarvis sobre la etapa de Rossi en Yamaha.

Fotos Así fue la despedida de Rossi del equipo oficial Yamaha tras 15 temporadas

"Lo hizo en dos periodos, primero siete años [de 2004 a 2010] antes de un impasse de dos años [con Ducati de 2011 a 2012] y luego otros ocho años desde que regresó [en 2013]".

"Por lo tanto, será un cambio, no hay duda, porque mudarse será distinto. Pero por otro lado, no será diferente porque Valentino tendrá el apoyo total de la fábrica el próximo año".

"Pilotará una moto oficial con las mismas especificaciones que los pilotos de fábrica. Es cierto que parte del desarrollo será liderado por el equipo de fábrica, pero Valentino es una parte muy importante en nuestra recopilación de datos".

"Tener más pilotos en pista es importante y no hay duda de que nuestros ingenieros mirarán los datos de Fabio, Maverick y Valentino para desarrollar y seguir avanzando en la moto. Pero también obtenemos información interesante al tener a Franky [Morbidelli] ahí [con la moto más antigua]".

"Por lo tanto, creo que no será un gran cambio, no será un déficit en ningún caso, y no cambiará mucho la forma en que desarrollamos la moto", zanja.

