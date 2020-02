El Gran Premio que relanzó la carrera de Rossi

Desde sus primeros años, la carrera de Valentino Rossi ha estado plagada de grandes adversarios con los que el #46 se ha enfrentado tanto dentro como fuera de la pista. Con cada uno de ellos, la trayectoria de Il dottore ha estado marcada por algunos episodios particularmente fuertes, entre los que se encuentra el Gran Premio de Estados Unidos de 2008. La carrera de Laguna Seca es la que mejor encarna la feroz rivalidad entre el piloto italiano y Casey Stoner, y tras coronarse el australiano la temporada anterior, Rossi buscaba venganza.

A esas alturas del año, el de Yamaha lideraba el campeonato, pero vio su ventaja reducida después de tres victorias consecutivas del #27. En Laguna Seca, Stoner continuó su impulso y dominó cada una de las sesiones de entrenamientos, con una ventaja muy clara sobre sus rivales. Sin embargo, en la carrera Rossi se pegó a él y protagonizaron un duelo feroz que eclipsaría todo lo demás. Ambos se enzarzaron en una batalla incansable que vivió su punto álgido con una maniobra en el Sacacorchos donde el de Tavullia se metió por la tierra para defender la posición. La pelea terminó posteriormente cuando Stoner se coló en una curva y acabó en la grava, pudiendo salvar al menos el segundo puesto.

Valentino Rossi y Casey Stoner Photo by: Bob Heathcote

Tras la carrera, el de Ducati, denunció la agresividad de su rival, quien mostró su orgullo yendo a besar el asfalto del Sacacorchos donde había cimentado su victoria, tanto deportiva como moral.

Más de una década después, Rossi sigue citando este Gran Premio como su segunda carrera favorita –después de la de Welkom en 2004– por permitirle resarcirse y el impulso que le dio para la segunda mitad de la temporada.

"En 2007 llegó quien debía sucederme, Casey Stoner, el nuevo Valentino Rossi, que me ganó con la Ducati. Pero entonces yo hice otra apuesta, decirle a Yamaha: 'Si me dais los Bridgestone, voy a pelea con él aunque sea más joven'. Laguna Seca fue mi venganza contra Stoner, la carrera que me hizo ganar el campeonato", explicó Rossi en La Gazzetta dello Sport.

"Fue muy rápido desde los entrenamientos, había dominado, salía desde la pole. Esa batalla fue un momento fuerte en mi carrera".

Stoner, por su parte, también cree que ese episodio fue decisivo.

"Aprendí mucho en 2008. Creo que no cambiaría nada, no cambiaría ese momento porque me dio mucha motivación y fuerza para el resto de mi carrera", comentó en una entrevista para el podcast Rusty's Garage. "Podría haberme debilitado, pero por el contrario me construyó una coraza real, me endureció enormemente. Aprendí a lidiar con todo y realmente me ayudó durante los siguientes años, porque nada podía afectarme realmente como lo hizo en ese momento. A partir de ahí, tuve más respeto por los pilotos a mi alrededor y me di cuenta de que si alguien era mejor piloto que yo ese día, no había nada que yo pudiera hacer. Me culpé a mí mismo, no a otro".

Segundo lugar Casey Stoner y Valentino Rossi ganador de la carrera Photo by: Bob Heathcote

Consciente de la fuerza que generó a Rossi ese enfrentamiento, Stoner sabe que pudo ser una fuente de motivación para el nueve veces campeón del mundo. No obstante, no se arrepiente de lo que hizo.

"Creo que esa rivalidad desapareció en los últimos años que corrí, dos o tres años después de eso ya no existía. La rivalidad nunca debería haber comenzado, Valentino fue quien la inició. Lo hacía con cualquiera que fuera competitivo frente a él. Puedes ser su mejor amigo, él puede ser súper amigable contigo, pero tan pronto como comiences a ganarle, intentará romperte, porque sabe que tiene los medios de comunicación y a todo el mundo en el bolsillo y los puede utilizar para crear problemas. Es muy, muy inteligente sobre esto y he aprendido mucho con Valentino".

"Creo que esta rivalidad realmente me fortaleció para el resto de mi vida. No cambiaría ese momento por nada en el mundo. Es bastante divertido que ahora los aficionados sigan hablando de ese momento. Nunca más volvió a suceder. Es lo mejor que me pudo pasar en mi carrera".

Rossi necesitó más

La rivalidad entre los dos pilotos ya se había apagado cuando Stoner colgó el casco a finales de 2012, y el tiempo dio paso al respeto mutuo ante la falta de amistad.

"Stoner fue un grande, siempre ha pilotado al límite, incluso cuando la moto no era perfecta", dijo Rossi. "Fue uno de mis grandes rivales, a nivel de talento puro quizás el más fuerte de todos. Hizo cosas impresionantes durante su carrera, aunque no durase mucho. Fue difícil con Stoner, especialmente porque su carácter es bastante duro. No nos llevamos muy bien, digamos".

A pesar de su temprana retirada, Stoner sigue siendo un espectador de MotoGP y tiene clara su opinión sobre la continuidad en activo de Rossi pasados los 40 años.

"No me sorprende que continúe. Me sorprende que siga con los esfuerzos que implica. No tengo dudas de que pueda estar delante, pero no veo que el esfuerzo sea recompensado. No solo le derrotan pilotos de otras marcas, sino algunos con su misma moto e incluso motos inferiores".

"No sé si tiene un enfoque diferente o qué. Una cosa que Valentino siempre ha tenido claro es que no va a estar sobre una moto con la que no está satisfecho. Ya lo dijo: 'Si la moto no hace lo que quiero, no voy a atacar'. Ahí es donde él y yo éramos diferentes. Siempre saqué todo lo que podía de una moto y eso es lo que eso me hizo estar delante", dijo Stoner, quien cree que su antiguo rival tiene que reaccionar.

"Realmente necesita aprender de estos chicos porque están comenzando a superarle, y no creo que sea demasiado viejo. Todavía creo que puede estar delante y ser competitivo, pero creo que necesitan hacer las cosas un poco diferente. Me gustaría ver eso, me gustaría ver a más personas competir con Marc [Márquez], porque nadie está realmente cerca de él en este momento".

↓ Las mejores fotos del duelo Rossi-Stoner en Laguna Seca ↓