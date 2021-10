Rossi: "Creo que no estoy preparado para cuando deje de ser piloto de MotoGP"

El piloto de 42 años pondrá fin el próximo 14 de noviembre en el Circuito Ricardo Tormo a 26 temporadas en el Mundial de MotoGP. Por delante aún, poco más de un mes y las tres últimas carreras.

Rossi anunció su retirada a la vuelta de las vacaciones en Austria, en una rueda de prensa donde no se le vio muy afectado. Sin embargo, conforme se acerca el final, el italiano va siendo más consciente de lo que se avecina y el cambio que dará su vida.

El #46, que será padre por primera vez en los próximos meses, señaló que tiene la intención de correr en coches en el futuro, y tampoco ha descartado hacer algún test con una MotoGP si siente nostalgia.

"Tengo algo de paranoia con Valencia", dijo Rossi en una entrevista para La caja de DAZN. "Creo que no estoy tan preparado para eso. En Austria, tras anunciarlo, no me afectó demasiado. Allí será más duro porque a partir de ahí mi vida cambiará, dejaré de ser piloto de MotoGP. No será fácil, pero aún así también será un momento bonito. Llevo escuchando mensajes para que me retire desde hace 15 años, pero nunca me han interesado".

El nueve veces campeón del mundo también repasó algunas decisiones que han marcado su carrera, como cuando pasó de Honda a Yamaha en 2004.

"Fue una combinación de locura, porque para dejar Honda entonces había que estar ido de la olla. Y mezcla de confianza. No pensaba ganar esa primera carrera", afirmó.

También se refirió a los coqueteos que tuvo para cambiar MotoGP por la F1.

“No cambié las motos por los coches en 2006 porque pensé: ‘Voy a correr en MotoGP el tiempo que pueda, para luego no tener ningún remordimiento cuando eche la vista atrás’”, dijo.

Il dottore también tuvo unas emotivas palabras hacia la afición española.

“Siempre es un gran placer venir a España. Muchos de los rivales más fuertes que he tenido son españoles y los españoles están muy apegados a sus pilotos. Y a pesar de eso, a mí en España siempre me han tratado genial. Por eso quiero darle las gracias a toda la afición española. Me hacen sentir como si corriera en casa", remachó.

(Haz click en este enlace o en la foto para ver todas las motos de Valentino Rossi en MotoGP)