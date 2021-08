El 5 de agosto de 2021 pasará a la historia del deporte como el día en que Valentino Rossi anunció el final a la carrera más longeva de un piloto de motociclismo, y una de las más exitosas, poniendo punto y final a 26 inolvidables temporadas en el campeonato, 22 de ellas en la clase reina.

“Es una situación un poco embarazosa", comenzo Rossi la rueda de prensa. "Dije durante la temporada que adoptaría mi decisión sobre el futuro este verano. Voy a dejarlo a final de año, por tanto esta va a ser mi última mitad de temporada como piloto de MotoGP. Me hubiera gustado correr otros 20 o 25 años, pero no es posible, ha sido bonito, he vivido momentos inolvidables, el próximo año mi vida cambiará porque no voy a correr en moto, lo que he hecho los últimos 30 años, pero ha sido muy bonito”, anunció Valentino al mundo.

Rossi debutó en el Mundial de 125cc el 31 de marzo de 1996, en el circuito de Shah Alam, donde se disputó el Gran Premio de Malasia aquella temporada.

Desde entonces, el italiano ha participado en 405 carreras del campeonato, dos años en 125cc, con un título mundial (1997), otros dos cursos en 250cc con su segundo campeonato (1999) y desde 2000 en la clase superior, en la que debutó con el subcampeonato de 500cc y el título de esa misma cilindrada en 2001, con Honda.

A partir de 2002, ya en la clase de MotoGP, Rossi hizo crecer su reinado con cuatro títulos más para completar las cinco coronas consecutivas en la clase superior, entre 2001 y 2005, las dos últimas ya con Yamaha, con quien debutó en 2004.

Sus dos últimos títulos mundiales hasta sumar los nueve con los que pasará a la historia llegaron en 2008 y 2009.

En sus 26 temporadas en el Mundial, Valentino ha sumado un total de 115 victorias en todas las categorías, siendo el segundo piloto en la historia de este deporte con más triunfos, solo superado por su compatriota Giacomo Agostini (122). El piloto en activo con más triunfos, ahora mismo, es Marc Márquez, con 83, cuarto absoluto por detrás del fallecido Angel Nieto (90).

De esos 115 triunfos, Rossi ha conseguido 89 en la clase reina, estrenando su casillero el 7 de julio de 2000 en el Gran Premio de Gran Bretaña y, de momento, cerrándolo en el Gran Premio de Holanda de 2017, celebrado el 25 de junio de ese año. Además de esos 89 triunfos en la clase superior el palmarés de 'il dottore' luce 199 podios en 500/MotoGP, habiendo subido al cajón en todas las categorías hasta 235 veces. 67 poles y 96 vueltas rápidas completan unos números de leyenda.

Todos los números de Rossi en el Mundial

Temp. Clase Moto Salidas Pol. 1º 2º 3º Podios Ptos. Mundial 2021 MotoGP Yamaha 9 0 0 0 0 0 17 19 2020 MotoGP Yamaha 12 0 0 0 1 1 66 15 2019 MotoGP Yamaha 19 0 0 2 0 2 174 7 2018 MotoGP Yamaha 18 1 0 1 4 5 198 3 2017 MotoGP Yamaha 17 0 1 3 2 6 208 5 2016 MotoGP Yamaha 18 3 2 6 2 10 249 2 2015 MotoGP Yamaha 18 1 4 3 8 15 325 2 2014 MotoGP Yamaha 18 1 2 6 5 13 295 2 2013 MotoGP Yamaha 18 0 1 1 4 6 237 4 2012 MotoGP Ducati 18 0 0 2 0 2 163 6 2011 MotoGP Ducati 17 0 0 0 1 1 139 7 2010 MotoGP Yamaha 14 1 2 2 6 10 233 3 2009 MotoGP Yamaha 17 7 6 5 2 13 306 1 2008 MotoGP Yamaha 18 2 9 5 2 16 373 1 2007 MotoGP Yamaha 18 4 4 3 1 8 241 3 2006 MotoGP Yamaha 17 5 5 4 1 10 247 2 2005 MotoGP Yamaha 17 5 11 3 2 16 367 1 2004 MotoGP Yamaha 16 5 9 2 0 11 304 1 2003 MotoGP Honda 16 9 9 5 2 16 357 1 2002 MotoGP Honda 16 7 11 4 0 15 355 1 2001 500cc Honda 16 4 11 1 1 13 325 1 2000 500cc Honda 16 0 2 3 5 10 209 2 1999 250cc Aprilia 16 5 9 2 1 12 309 1 1998 250cc Aprilia 14 0 5 3 1 9 201 2 1997 125cc Aprilia 15 4 11 1 1 13 321 1 1996 125cc Aprilia 15 1 1 0 1 2 111 9