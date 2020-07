El precedente de una rivalidad que se reanuda en 2021

Tal y como adelantó Motorsport.com a principios de junio e hizo oficial Honda este lunes, Pol Espargaró ficha por el equipo oficial de Honda para la temporada 2021 de MotoGP junto con el hexacampeón del mundo de MotoGP Marc Márquez.

Un movimiento que provocó una onda expansiva en todo el paddock, suponiendo a priori un frenazo en los futuros planes de KTM cuando parecía acercarse a la parte delantera, dejando a Cal Crutchlow momentáneamente sin equipo y también complicando las cosas para Ducati respecto a Andrea Dovizioso.

Todas las piezas encajarán con el tiempo, y el pensamiento inmediato se centra en la dinámica del equipo de fábrica de Honda en 2021, cuando Márquez se una a un viejo enemigo.

Sin duda, Márquez es el número 1 indiscutible en Honda. Pero asumir que Espargaró simplemente será su escudero sería una locura, destacando la valentía de la decisión de HRC, ya que existe la posibilidad de que aumenten las tensiones. dentro del equipo

Es algo irónico que la historia de Motorsport.com (el 4 de junio) surgiera el mismo día que en 2012 estalló la rivalidad entre Márquez y Espargaró.

El Gran Premio de Catalunya, la cita local de ambos, era la quinta ronda de una apasionante temporada de Moto2. A pesar de que solo llevaba una victoria frente a los dos de Márquez en ese momento, una caída del piloto de Monlau en la ronda anterior en Francia hacía que Espargaró tuviera una ventaja de un punto antes de esa carrera.

Marc Marquez

Márquez había mostrado un ritmo extremo durante los libres y logró la pole position el sábado, mientras que Espargaró ocupaba la tercera plaza de parrilla. Pero el piloto de Pons tuvo problemas para seguir el ritmo del grupo principal, encabezado por Andrea Iannone, y cayó hasta el séptimo lugar en las primeras vueltas.

Espargaró había llegado a la cuarta posición en la vuelta 7, mientras que Márquez se puso al frente por primera vez, con más de un segundo de ventaja sobre su rival por el título.

Mientras Márquez, Iannone y Tom Luthi se peleaban por el liderato, Espargaró logró reducir la brecha y unirse al grupo a 11 vueltas para el final. Pero pronto volvió a perder ritmo y la diferencia por delante de él volvió a abrirse de cara a la última parte de la prueba.

A falta de siete vueltas, la batalla entre los tres primeros se reanudó, y Márquez y Iannone intercambiaron golpes varias veces en los dos siguientes giros.

Eso permitió a Espargaró volver a la pelea, y puso el punto de mira en Marc cuando pasó a Luthi en la curva 4 para situarse tercero a cinco vueltas para el final. Pero Luthi no se rindió tan fácilmente y volvió a adelantar a Espargaró poco después.

El piloto suizo luego pasó a Márquez camino hacia la larga curva 10, lo que obligó a Márquez a ir al límite. Márquez casi pierde en ese giro el control de su Suter y estuvo a punto de irse al suelo, pero logró una de sus salvadas milagrosas para seguir en pie. Todo eso permitió a Espargaró unirse a la fiesta, y lanzó su Pons Kalex por el interior, ocupando la trazada habitual mientras Márquez intentaba recomponerse.

Pero el #93 se tiró hacia dentro, y se chocó contra su rival Espargaró, que salió disparado de la moto y se golpeó el tobillo.

Márquez cruzó la línea en tercera posición, pero posteriormente recibió una penalización de un minuto por el incidente, y cayó al puesto 23º. Eso generó división de opiniones en el paddock, y pilotos como Casey Stoner y Valentino Rossi salieron en defensa de Márquez. Después de una apelación del equipo de Marc, Dirección de Carrera revocó la penalización.

Podio: Thomas Luthi, segundo clasificado; Andrea Iannone, ganador de la carrera; y Marc Marquez, tercero

Sin embargo, esa decision enfureció al equipo de Pons, que lanzó otra apelación en nombre de Espargaró para que se restableciera la sanción original.

En unas declaraciones publicada en ese momento, Pons dijo: "Es preocupante que él [Márquez] no lo haya visto [Espargaró], ni cuando lo impactó, ni que estuviera al tanto de la caída de Espargaró. Y lo que preocupa aún más, se olvida de la obligación de mirar dentro de la pista una vez que la has abandonado, para no chocar con otro piloto, lo que aumenta la posibilidad de lesiones en un deporte que conlleva un riesgo inherente para el bienestar de sus participantes".

Por lo tanto, el resultado de la carrera de Montmeló siguió siendo provisional a la espera de la decisión fnal, y la Corte de Apelaciones de la FIM escuchó el caso durante el fin de semana del GP de Holanda a finales de junio. La FIM falló una vez más a favor de Márquez, para indignación de Pons.

En agosto, Pons decidió no llevar el asunto a la Corte de Arbitraje Deportivo para permitir a Espargaró concentrarse completamente en un título de Moto2 que en ese momento estaba perdiendo por un margen de 45 puntos. Pero calificó a la corte como "irrespetuosa" por una aparente falta de objetividad.

Márquez se quedaría con el título de Moto2, aunque continuó la polémica después de otros incidentes durante las sesiones de libres en Australia y Valencia, y pasó a MotoGP con el Repsol Honda la siguiente temporada. El momento de Espargaró llegaría en 2013, cuando batió a Scott Redding y se hizo con la corona de la clase intermedia antes de pasar a MotoGP con el Tech 3 Yamaha.

La etapa de Espargaró en KTM le ha obligado a adaptar la manera en que pilota, principalmente para adaptarse al chasis de acero no convencional y la suspensión WP en la que su equipo ha insistido. A grandes rasgos, Espargaró ha tenido que pilotar la KTM como Márquez pilota la Honda. Podría decirse que Espargaró es quizás el compañero de equipo más duro que Márquez podría tener hasta la fecha.

Mientras Márquez alcanzó la gloria con la RC213V, que Espargaró en Tech 3 y en KTM no haya tenido moto para luchar en la parte delantera ha hecho que la rivalidad entre los dos haya permanecido en 'pausa' desde 2012. Veremos si el cambio llega en 2021...

