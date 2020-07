Crutchlow: “No voy a negar que he hablado con Ducati”

Este lunes se anunció de forma oficial el fichaje de Pol Espargaró por Repsol Honda, lo que significa un reajuste en la alineación de HRC para 2021 que implica el pase de Alex Espargaró a la formación LCR.

Esa misma maniobra deja sin asiento al británico Cal Crutchlow, que tras seis temporadas corriendo con la marca nipona deberá buscar cobijo en otro box al final de 2020.

La noticia, como no podía ser de otra manera, no pillo por sorpresa al británico.

“La situación era conocida, solo porque salió un comunicado de prensa no significa que no lo supiera desde hace tres meses, realmente lo he sabido desde hace seis meses, porque a fines del año pasado, como ya dije, hablé con Honda para continuar, y parecía que podía extender mi contrato, pero luego no fue así”, explica Crutchlow en una conversación telemática en la que participó Motorsport.com.

“La decisión se debe a diferentes circunstancias y eligieron otra opción porque lo necesitaban. Pero desde mi perspectiva con Honda, he tenido cinco grandes años con ellos, y juntos hemos hecho grandes cosas y buenos recuerdos. Tres carreras ganadas y doce podios y ser un piloto HRC, ha sido positivo”, resume.

“No ha sido una novedad para mí, tampoco para nadie, pero al final tengo que continuar, tengo un trabajo que hacer este fin de semana, tengo un trabajo para hacer esta temporada y veremos cómo va”, explica en referencia a que en este 2020 aún debe correr con LCR.

Crutchlow deja claro que quiere seguir en el Mundial de MotoGP, y para ello, ahora mismo, su mejor opción es el hueco que puede dejar libre Andrea Iannone en Aprilia.

“Creo que si surge la oportunidad de que pueda ir y correr por Aprilia, sería una buena opción para mí. Creo que es algo que me entusiasmaría poder hacer. Es un proyecto interesante. Creo que poner esa moto en el podio e intentar hacer un buen trabajo con ella, intentar desarrollarla aún más se complementaría bien con la velocidad que tengo. La gente debe recordar que la última vez que terminé una carrera subí al podio detrás de Marc Márquez, en Australia. No he perdido la velocidad. Y me siento bien, me siento competitivo, motivado, decidido a continuar, que es lo principal, tal vez ahora más que nunca”, dice con firmeza.

Otra moto que sigue libre para 2021 es la Ducati, aunque Cal ya estuvo en ese equipo y se fue antes de completar su contrato.

“La gente malinterpretó el tema de Ducati, ellos habían firmado a Iannone para el equipo oficial y a mi se me presentó una opción de ir a Honda tres años. Mi relación con Ducati fue fantástica, probablemente una de las mejores que he tenido con cualquier equipo. Así que hablo con Davide [Tardozzi], Paolo [Ciabatti] mensualmente desde entonces, con Davide semanalmente, sin importar lo que esté sucediendo en el mundo. Entonces, ¿he hablado con ellos? Sí, les hablo todas las semanas. Hablé con Gigi [Dall’Igna], sí, le hablé hace un tiempo y él entendió la situación, y la situación allí puede haber cambiado un poco desde que hablé con él, pero al final conozco su plan que no es otro que esperar. Y eso también me va mejor. Entonces, por supuesto, podría volver a Ducati y creo que tienes que establecer tus objetivos de una manera diferente. Pero hay dos cosas: si la opción Aprilia está disponible, me emociona. Si la opción Ducati está disponible, también me emociona mucho. Así que no voy a negar que les he hablado, porque sí he hablado con ellos”, zanja el británico.

