Todo parece indicar que el británico seguirá compitiendo en el Mundial de MotoGP como compañero de Aleix Espargaró en Aprilia, a la espera de conocer la resolución que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) haga del caso de dopaje que atañe a Andrea Iannone. En cualquier caso, si hay algo que puede darse por descontado es que Crutchlow cambiará de aires en 2021 después de seis ejercicios subido a una de las motos del ala dorada.

El #35 es uno de los ocho miembros de la actual parrilla que ha sido capaz de imponerse en un gran premio –tres victorias en su caso–. Ha sido la segunda mejor Honda tras la de Márquez tanto en 2018 (séptimo) como en 2019 (noveno), y su papel en el desarrollo de los últimos prototipos ha sido determinante.

Todo eso le convierte en un valor indudable, más aún si atendemos a que nos encontramos en una época en la que los ingleses no abundan. Su personalidad, que combina cierta rudeza con un particular sentido del humor, siempre ha hecho de él uno de los focos de atención. Sus comparecencias siempre ofrecen buenos titulares y eso es de agradecer. Al margen de los pilotos oficiales y ni siquiera de todos ellos, Cal es uno de los más valorados por los patrocinadores.

Detallado todo lo anterior es comprensible que existan dudas acerca de los argumentos que han llevado a Honda a darle su moto al menor de los Márquez con vistas a 2021. No obstante, la decisión es el resultado de un profundo razonamiento. Si los argumentos son válidos o no, eso ya depende de la evaluación de ellos que haga cada uno.

De entrada, vale la pena destacar que la primera intención de Honda era que Crutchlow acompañara a Marc Márquez este año en el equipo Repsol, y que Alex corriera en el LCR. Si esa operación no se materializó fue porque habría supuesto un seísmo en la estructura de Lucio Cecchinello, cuya viabilidad depende en gran medida de la inyección de capital que aportan las marcas vinculadas a su buque insignia. Por eso los jefes de la compañía nipona no tuvieron otra opción que la de meter bajo el mismo techo a Alex y Marc, a la espera de reubicar al menor de los hermanos de Cervera (Lleida) cuando se presentara la oportunidad. Eso se producirá el curso que viene básicamente por dos motivos.

En primer lugar, porque Crutchlow se ha pasado los últimos diez meses insinuando que no descartaba retirarse una vez finalizara su acuerdo vigente, que expira el 31 de diciembre. Esa era una posibilidad que él mismo comunicó a Honda. Por otro lado, el constructor japonés está dolido con él por no haber accedido a disputar ninguna de las últimas ediciones de las 8 Horas de Suzuka. Eso es algo que le pidió explícitamente Yoshishige Nomura, presidente de HRC, en agosto de 2018, en la firma de su último contrato. A diferencia de lo que ocurre con otros pilotos, Cal dialoga en todo momento directamente con Nomura, que fue quien le transmitió sus deseos de alistarle junto a Stefan Bradl en una formación 100% oficial en la edición de 2019, algo que no ocurrió.

"Mi prioridad es hacer un buen trabajo en MotoGP. Es un privilegio y un honor que me pidan que vaya, porque han creado un equipo de fábrica a todos los niveles y porque ser el primer piloto sería tremendo. Pero uno tiene que mirar cuál es realmente su objetivo. Entiendo lo importante que es esta carrera para Honda, pero que esta vez no corra no significa que no pueda hacerlo otro año”, dijo entonces Crutchlow. Sus explicaciones se interpretaron como una traición en los despachos de HRC, que de cualquier forma ya tenían ciertas dudas de la continuidad de alguien que el 29 de octubre cumplirá 35 años.

Con todos esos indicativos, los responsables del gigante de Tokio optaron por rejuvenecer el proyecto dando entrada el campeón del mundo de Moto2. En un intento de buscarle un lugar acorde a su estatus y según ha podido saber Motorsport.com, Honda le ofreció a Crutchlow la alternativa de formar pareja con Álvaro Bautista en la plataforma que compite en el WorldSBK, pero la respuesta fue que su intención es la de permanecer en MotoGP.

Alex Márquez, por su parte, debutará en MotoGP el fin de semana que viene en Jerez y lo hará con los mayores honores posibles: enfundado en el mono de la escudería más potente del paddock.

Desde que Motorsport.com adelantara hace ya más de un mes la llegada de Pol Espargaró al Repsol Honda y el baile de sillas que iba a derivarse de él, ha habido quien ha criticado la operación por considerar que deja en falso a Alex. Es normal que haya quien piense que no es justo ‘degradar’ al chico a un equipo satélite antes de que haya podido disputar su primera carrera en MotoGP.

No obstante, también hay quien lo ve de otra forma: de no ser por la retirada de Jorge Lorenzo y la apuesta que Honda hizo por él en noviembre, el #73 se habría visto obligado a seguir otro año en Moto2 en el MarcVDS, con quien ya había anunciado su renovación para 2020. En vez de eso, Alex se asegura una RC213V con apoyo directo de fábrica durante los tres próximos cursos. El que arrancará este domingo será sin duda el más difícil, porque además de aprender lo más rápido que pueda tendrá que lidiar con la comparación directa con su hermano, el dominador absoluto del Mundial en la última década.