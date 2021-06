Quartararo: “No tengo un extra guardado para la carrera”

El piloto de Yamaha está en racha y dejó claro que es el principal favorito a llevarse el triunfo el domingo en Montmeló. Quartararo logró la pole por 37 milésimas sobre Jack Miller, pero venía aún más rápido en su última vuelta cuando las banderas amarillas que mostraron por las caídas del australiano y de Pol Espargaró le obligaron a cortar.

Además de su velocidad a una vuelta, lo que verdaderamente impresionó es el ritmo de carrera que tuvo El Diablo en el FP4, donde también fue el más rápido.

"Estoy muy contento. Me siento bien con la moto. La qualy ha ido bien. Tenía un poco mas en la ultima vuelta, pero había bandera amarilla. No me queda mucho más para mañana. El ritmo de 1:39 me sorprendió. Está cerca del límite. El domingo quieres más y puedes más porque es el día de la carrera, pero no tengo un extra guardado", comentó Quartararo tras hacer la pole.

Fabio ya ganó el año pasado en el Circuit de Catalunya, con sufrimiento en la parte final después de quedarse sin neumáticos y que se le echaran encima las Suzuki de Joan Mir y Álex Rins. Después de la clasificación, su única duda reside en qué compuesto montará.

"Puedo hacer una buena carrera, solo falta decidir el neumático. En el FP4 quería probar el medio y el duro. Funcionan bien ambos. Me dan más o menos las mis sensaciones. Los tiempos son buenos. El año pasado los neumáticos eran distintos a los de este año. Esta mañana, con 24 vueltas, tenía ritmo de 1:40 alto. El medio cubre la distancia de carrera y probare en el warm up el duro. Los dos funcionan muy bien. No resulta difícil calentar el duro", explicó.

Quartararo atraviesa un momento dulce, quizás el mejor de su carrera deportiva.

"Había tenido una experiencia parecida en el CEV [Campeonato de España] en 2014, pero no se puede comparar Moto3 a MotoGP. El año pasado tuve momentos fantásticos en Jerez, pero luego muchos altibajos. Al margen de Jerez [por el síndrome compartimental], en todos los sitios me he sentido bien este año. Mi línea de trabajo va bien y quiero mantenerla", zanjó.

Las fotos de Fabio Quartararo en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

