Fue un momento entre confuso, sorprendente e inesperado. Empezaba la Q1, la cronometrada de repesca previa a la clasificación definitiva, en la que se vio inmerso Jack Miller al terminar 11º la combinada de tiempos del fin de semana.

Cuando el australiano de Ducati, ganador en Jerez y Le Mans, encaró la calle de salida del pit lane, Marc Márquez salió disparado con su Honda y se puso en paralelo, advirtiéndole, con gestos, que iba a coger su rueda.

Miller levantó la mano izquierda y juntó los dedos hacia arriba, como diciendo que tenía que pagarle. El de Ducati tiró y el de Honda se pegó a su neumático trasero, pero una apurada de frenada de Márquez le hizo irse fuera de los límites de la pista.

Con el segundo neumático se repitió la escena, con Marc pegado a Jack, que logró el mejor tiempo de la Q1, con Márquez, segundo. Cuando parecía que se había cumplido la estrategia, Pol Espargaró, que los seguía de muy cerca y los tenía de referencia, le quitó el tiempo a Marc y fue él quien pasó a la Q2, dejando al de Cervera en el garaje.

“Cuando das rueda a otro piloto, la primera vez es gratis”, bromeó Miller cuando le preguntaron qué había cobrado a Marc.

“No me molesta esta situación, es una cuestión de mentalidad”, dijo cuando le preguntaron si no le importaba que le cogieran rueda.

“Si tu sales allí fuera pensando en quién tienes detrás, ya has perdido”, dijo como una sentencia.

“Yo me tengo que centrar en mí y en mi trabajo. Si hay un piloto, o dos o tres siguiéndome, no pasa nada. Nos hemos gastado una broma. Todos hemos estado en esta situación y hemos necesitado una ayudita”, abundó el australiano, que hoy en día mantiene una buena relación con Marc, nada que ver con lo que pasó en 2014, cuando Miller luchaba con Alex Márquez por el título de Moto3 y las relaciones no eran tan buenas.

Los que no estaban tan tranquilos en el box viendo la jugada eran los responsables de Ducati, con sonrisas algo nerviosas.

“Creo que al final todo tiene que ver con el carácter del piloto. Davide (Tardozzi) pensaba que yo estaba preocupado porque me siguiera Marc, pero solo corté gas porque había una bandera amarilla, no porque me siguieran. Creo que lo entienden y que aceptan mi enfoque y la confianza que tengo en mí mismo y en mi moto”, expresó el australiano, que saldrá segundo en la parrilla de este domingo y que recibió en pista el agradecimiento público de Márquez.

“Ha sido un día aciago desde la mañana. No era capaz de conseguir lo que creía que podía conseguir con gomas nuevas. Pude pasar a la Q2 desde la Q1 y solo tenía un neumático. Tuve un pequeño susto. Podía haber puesto un poco más, pero la caída en la curva 3 ha sido fea y nada divertida. Tengo suerte de estar aquí de una pieza. Hemos trabajado bien y el ritmo es bueno. El FP4 ha sido perfecto”, valoró al final del día.

Miller se quejó el viernes de cierta falta de agarre de la pista, con el cambio de asfalto en la nueva curva 10.

“El agarre ha mejorado un poco y también nuestra puesta a punto. Me he visto bien a nivel de ritmo, he hecho 17 vueltas y me he sentido muy bien, con un ritmo de 1.40, no de 1.39 como Fabio, pero en la carrera siempre soy capaz de encontrar un extra. Estoy contento porque si he podido hacer esa tanda larga es que las cosas se están haciendo bien”, reflexionó. “Espero que Fabio no tenga un extra guardado para la carrera”.

La gestión de los neumáticos será crucial en Montmeló, como cada año.

“Creo que siempre ha sido así en Barcelona, hay que gestionar mucho los neumáticos, hay muchas curvas a derecha largas en las que te puedes pasar con el gas, hay que tener una base sencilla para gestionar los neumáticos. Creo que con el duro (trasero) me he sentido bien y tengo una buena lectura de cómo patinan. En Mugello cayó la goma, pero Fabio se fue tan rápido que ya no pudimos cogerle”.

“El neumático delantero, en el lado derecho, se castiga un poco más, hay que salir bien y tener aire limpio”, zanjó el de Townsville.

