Pol Espargaró: "No tengo nada que perder, arriesgaré para estar delante"

Portimao.- En la cabeza de Pol Espargaró estaba el desastroso fin de semana del Gran Premio de Portugal, celebrado en abril en este mismo circuito, en el que no pudo ser rápido en ningún momento y, para colmo, tuvo que abandonar la carrera a las primeras de cambio.

Pero el de Honda viene en línea ascendente desde hace unas carreras y tras el podio conseguido hace quince días en Misano, ya no ve nada imposible.

“Estoy contento, este era un circuito al que venía a sufrir y estoy sufriendo, no está siendo igual de bueno que Misano, pero estoy en segunda fila incluso habiendo cometido un error en la vuelta rápida. Pero estar entre las dos primeras filas quiere decir que estamos en la lucha. Es evidente de que hay pilotos que tienen un ritmo mejor que el nuestro, pero estar delante te hace más fáciles las primeras vueltas, sobre todo en un circuito estrecho como este, donde te pueden llevar un poco más. Por eso estoy satisfecho”, explicó el corredor de HRC.

Pese a ello, Pol no quiere hacer castillos en el aire y se mantiene cauto de cara a sus opciones en la carrera.

“De cara a la carrera es complicado, primero tenemos que decidir el neumático que vamos a utilizar y tengo la impresión de que vamos a salir un poco a la expectativa con la goma trasera ya que no hemos podido probarlo debido a la caída en el FP4, lo que nos ha impedido hacer más vueltas. Voy a salir a carrera sin saber si el neumático trasero es el correcto y eso no me hace estar tranquilo, no me gusta esa sensación de descontrol”.

El objetivo es no descolgarse de los primeros al inicio, para esperar la mejora que suele ofrecer la RC213V con el paso de las vueltas.

“Estando en segunda fila tenemos más opciones de estar en posiciones delanteras y luchar por los pilotos rápidos, va a ser una carrera mucho más plácida que estar luchando en la parte de atrás, es todo mucho más sencillo”.

“Este no es un circuito en el que personalmente sea muy rápido, nunca ha sido fácil para mí, sobre todo en abril cuando vinimos este año, lo tenía marcado como un fin de semana duro y de momento hemos ido bien todos los entrenamientos, pero mañana es cuando se dan los puntos y estamos tratando de luchar por algunas cosas, como estar entre los diez primeros, que no es mucho, pero dadas las circunstancia quiero terminar el año lo mejor posible”.

Con cuatro Ducati y Joan Mir delante, y con Fabio Quartararo detrás pero con ritmo para llegar, la lucha por el cajón estará muy cara este domingo.

“Sin duda está caro en todos los circuitos luchar por el podio, pero especialmente aquí con las Ducati tan delante. Que solo nos hayan ganado ellos y la Suzuki es algo positivo. Soy consciente de los pilotos que tenemos delante y voy a tener que arriesgar mucho para estar al principio delante con ellos, pero estoy convencido de que voy a luchar, no queda otra, y voy a intentar estar delante, no tengo mucho que perder y voy a arriesgar y esperar errores de los demás, va a ser una carrera complicada con el tren delantero para todos, puede haber errores”, zanjó el vallesano.

