Quartararo: "Tenemos que cambiar algo para luchar por ganar"

El nuevo campeón del mundo de MotoGP lideró con solvencia los dos primeros entrenamientos libres el viernes por delante de Pecco Bagnaia, pero el de Ducati le arrebató este sábado el mejor tiempo en el FP3 por una milésima. El italiano también lideró el cuarto ensayo, donde Fabio Quartararo no pasó de la quinta plaza.

En la clasificación se presumía un duelo cerrado entre los dos primeros del campeonato, pero el francés no compareció. Bagnaia logró su quinta pole consecutiva –sexta de 2021– por delante de su compañero Jack Miller, mientras que Quartararo no pasó del séptimo lugar.

Al francés se le vio descolocado y los comisarios le cancelaron una vuelta rápida por no respetar las banderas amarillas, lo que le obliga a remontar el domingo.

"Tuve muy buenas sensaciones todo el fin de semana. Por la mañana tuve un ritmo increíble. Por la tarde cambié un poco la puesta a punto. Pensaba que sería un poco mejor, pero no era muy buena y me costó. En la clasificación la moto temblaba mucho. Fue extraño de entender. Tuve muchos problemas: un sector era bueno, el otro era malo, no era consistente", resumió Quartararo.

Partiendo desde la tercera fila, El Diablo no descarta repetir la victoria que ya logró aquí el pasado abril, aunque necesita hacer cambios en la moto y ve clave ganar posiciones en la salida para que no se escape Bagnaia.

"En el FP4 tampoco me sentí muy bien, las sensaciones en la clasificación fueron muy extrañas, así que tenemos que cambiar algo. Probamos el neumático duro porque en abril fue el que marcó un poco la diferencia. No funcionó. El neumático medio parece mucho mejor. Lo probaremos por la mañana y creo que será una mejor opción".

"Tenemos buen ritmo, pero creo que [Joan] Mir también irá fuerte mañana. Sinceramente, tenemos que encontrar las sensaciones de esta mañana para luchar por la victoria. La carrera es muy larga aquí y creo que nuestro ritmo es bastante fuerte, así que si recuperamos las sensaciones de esta mañana y hago una buena salida, podemos ser fuertes para la carrera", remachó.

